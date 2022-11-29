У понеділок, 28 листопада, Гана обіграла Південну Корею (3:2) у другому турі групи H групового етапу чемпіонату світу-2022.

Голи забили: Чжо Гю Сон (58, 61) - Салісу (24), Кудус (34, 69).

У групі G збірна Бразилії обіграла Швейцарію (1:0) та вийшла у плей-оф ЧС-2022. Єдиний гол у матчі забив Каземіро (83). Бразилія стала другою командою, яка вийшла у плей-оф ЧС-2022 (перша - Франція).

У групі H Португалія обіграла Уругвай (2:0) у заключному матчі другого туру ЧМ-2022. Обидва голи забив Бруну Фернандеш (54, 90+3 із пенальті).

За підсумками двох турів вихід у плей-оф ЧС-2022 забезпечили собі лише три збірні - Франція, Бразилія та Португалія. Ще 13 учасників плей-оф визначаться за підсумками матчів третього туру.

Третій тур - єдина стадія турніру, де матчі будуть відбуватися паралельно. Тобто в один ігровий день буде одразу чотири гри: дві о 17:00, дві о 21:00.

Третій тур ЧС-2022 на "Суспільному": розклад трансляцій

Вівторок, 29 листопада

17:00. Нідерланди - Катар (група А) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

17:00. Сенегал - Еквадор (група A) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. США - Іран (група B) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Англія - Уельс (група B) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

Середа, 30 листопада

17:00. Франція - Туніс (група D) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

17:00. Австралія - Данія (група D) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Саудівська Аравія - Мексика (група C) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Польща - Аргентина (група C) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

Четвер, 1 грудня

17:00. Марокко - Канада (група E) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

17:00. Бельгія - Хорватія (група E) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Іспанія - Японія (група F) - наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Німеччина - Коста-Рика (група F) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

П'ятниця, 2 грудня

17:00. Португалія - Республіка Корея (група H) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

17:00. Уругвай - Гана (група H) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Бразилія - Камерун (група G) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Швейцарія - Сербія (група G) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

​Технічні позначки: наживо - пряма трансляція, відкладено - у повторі, VOD - повний запис матчу.