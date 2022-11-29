ЧС-2022 з футболу: огляд матчів і розклад третього туру [ Редагувати ]
У понеділок, 28 листопада, Гана обіграла Південну Корею (3:2) у другому турі групи H групового етапу чемпіонату світу-2022.
Голи забили: Чжо Гю Сон (58, 61) - Салісу (24), Кудус (34, 69).
У групі G збірна Бразилії обіграла Швейцарію (1:0) та вийшла у плей-оф ЧС-2022. Єдиний гол у матчі забив Каземіро (83). Бразилія стала другою командою, яка вийшла у плей-оф ЧС-2022 (перша - Франція).
У групі H Португалія обіграла Уругвай (2:0) у заключному матчі другого туру ЧМ-2022. Обидва голи забив Бруну Фернандеш (54, 90+3 із пенальті).
За підсумками двох турів вихід у плей-оф ЧС-2022 забезпечили собі лише три збірні - Франція, Бразилія та Португалія. Ще 13 учасників плей-оф визначаться за підсумками матчів третього туру.
Третій тур - єдина стадія турніру, де матчі будуть відбуватися паралельно. Тобто в один ігровий день буде одразу чотири гри: дві о 17:00, дві о 21:00.
Третій тур ЧС-2022 на "Суспільному": розклад трансляцій
Вівторок, 29 листопада
- 17:00. Нідерланди - Катар (група А) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь
- 17:00. Сенегал - Еквадор (група A) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. США - Іран (група B) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного
- 21:00. Англія - Уельс (група B) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
Середа, 30 листопада
- 17:00. Франція - Туніс (група D) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного
- 17:00. Австралія - Данія (група D) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. Саудівська Аравія - Мексика (група C) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. Польща - Аргентина (група C) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь
Четвер, 1 грудня
- 17:00. Марокко - Канада (група E) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного
- 17:00. Бельгія - Хорватія (група E) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. Іспанія - Японія (група F) - наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. Німеччина - Коста-Рика (група F) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного
П'ятниця, 2 грудня
- 17:00. Португалія - Республіка Корея (група H) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь
- 17:00. Уругвай - Гана (група H) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
- 21:00. Бразилія - Камерун (група G) - наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного
- 21:00. Швейцарія - Сербія (група G) - відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
Технічні позначки: наживо - пряма трансляція, відкладено - у повторі, VOD - повний запис матчу.
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