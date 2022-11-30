У Польщі урочисто закінчили написання Тори - священної книги єврейського народу [ Редагувати ]
Священна Тора - для єврейських військових, які служать в українській армії. У Польщі урочисто закінчили написання Тори - священної книги єврейського народу. Це сталося у синагозі, яка єдина із сотень у Варшаві, вціліла під час Другої світової війни. Фінальні слова у священій книзі виводив вручну Головний рабин Польщі Міхаель Йосеф Шудріх. У цієї Тори - особливе призначення. Її передадуть на фронт для духовної підтримки бійців. Зараз понад тисячу єврейських солдатів служать в українській армії.
Міхаель Йозеф Шудріх, Головний рабин Польщі:
Наша церемонія - це насамперед радість від того, що ми закінчили писати Тору. Але це також і підтримка для всіх тих, хто бореться за свободу.
Гілель Коен, Головний рабин Збройних сил України:
Эта Тора посвящена еврейским бойцам в Украине и не евреям. Это посвящено всей Украине, нашему Президенту. Нашим жителям, которые сидят сейчас без света, без воды. Это будет у меня в машине, и любой солдат, который нуждается в помощи, может к нам обращаться, может нас найти - мы будем к нему ехать.
Василь Зварич, посол України в Польщі:
Це дуже важливий і символічний жест підтримки, духовної підтримки єврейських військових в українській армії і ми дуже цінуємо, що саме тут в Варшаві за участю військових рабинів з інших країн були представники зі Сполучених Штатів, Німеччини і Польщі і справді такий вияв солідарності з українським народом, який бореться проти російського окупанта.
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