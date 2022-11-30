Священна Тора - для єврейських військових, які служать в українській армії. У Польщі урочисто закінчили написання Тори - священної книги єврейського народу. Це сталося у синагозі, яка єдина із сотень у Варшаві, вціліла під час Другої світової війни. Фінальні слова у священій книзі виводив вручну Головний рабин Польщі Міхаель Йосеф Шудріх. У цієї Тори - особливе призначення. Її передадуть на фронт для духовної підтримки бійців. Зараз понад тисячу єврейських солдатів служать в українській армії.

Міхаель Йозеф Шудріх, Головний рабин Польщі:

Наша церемонія - це насамперед радість від того, що ми закінчили писати Тору. Але це також і підтримка для всіх тих, хто бореться за свободу.

Гілель Коен, Головний рабин Збройних сил України:

Эта Тора посвящена еврейским бойцам в Украине и не евреям. Это посвящено всей Украине, нашему Президенту. Нашим жителям, которые сидят сейчас без света, без воды. Это будет у меня в машине, и любой солдат, который нуждается в помощи, может к нам обращаться, может нас найти - мы будем к нему ехать.

Василь Зварич, посол України в Польщі: