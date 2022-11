У Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових.

Директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені дані включають і поранених.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v