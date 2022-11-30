У Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових.

Директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені дані включають і поранених.

Велике дякую тим, хто вказав на неточність за цифрами у попередній версії цього відео. Використана оцінка з зовнішніх джерел має стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і має показати жорстокість Росії.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Про те, що число 100 тисяч включає не лише вбитих, а й поранених, раніше говорив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

З облікового запису Урсули фон дер Ляєн у Twitter вже зникло відео, де вона говорила, що ЗСУ втратили понад сто тисяч убитими. Ролик перезалили та частину про військові втрати України обрізали.

У червні в офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому голова офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.