В Єврокомісії уточнили заяву про "стотисячні втрати ЗСУ" [ Редагувати ]
У Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових.
Директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені дані включають і поранених.
Велике дякую тим, хто вказав на неточність за цифрами у попередній версії цього відео. Використана оцінка з зовнішніх джерел має стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і має показати жорстокість Росії.
Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022
The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v
Про те, що число 100 тисяч включає не лише вбитих, а й поранених, раніше говорив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
З облікового запису Урсули фон дер Ляєн у Twitter вже зникло відео, де вона говорила, що ЗСУ втратили понад сто тисяч убитими. Ролик перезалили та частину про військові втрати України обрізали.
У червні в офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому голова офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.
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