Вони допомагають бійцям, збираючи кошти на бронежилети й медикаменти, дрони та машини. Це вони евакуюють дітей і пенсіонерів із палаючих міст і сіл, годують та одягають людей, у яких рашисти відібрали все. Певно, ще ніколи волонтерський рух в Україні не був таким розвиненим. Тих, хто готовий безкоштовно працювати на перемогу, лік йде на десятки тисяч!

Тож парламентарі вирішили створити реєстр волонтерів і привести їхню діяльність до певних норм. Чи підуть такі ініціативи на користь волонтерам - наші журналісти зʼясовували.

Є запит на теплі шкарпетки, стілки, грілки. Тому що холодно. На пічки є запит… -Це шкарпеточки. - Це грілки хімічні, з Польщі до нас приїхали. Від наших польських друзів.

У волонтерських штабах по всій Україні - робота не припиняється ні на мить.

Наразі збираємо військовим посилку. Відправляємо теплий каремат, наколінники, налокітники, трошки їжі…. І обов'язковий оберіг, щоби всьо доїхало… Слава Україні!

Волонтери збирають гроші, шукають усе необхідне для наших захисників. А потрібно все - від теплих шкарпеток до бензопил, коптерів та автомобілів.

Щиро дякуємо волонтерському батальйону за допомогу. Ця кобилка не один місяць нас повозить і допоможе виконати наші задачі.

Сергій - учасник команди, що називає себе "Батальйон "Волонтер"". На початку повномасштабного вторгнення, коли у Київ прилетіли перші ракети, евакуював жителів столиці на захід країни. Зараз - у постійних відрядженнях. По всій Європі шукає медикаменти, спальники, пічки...

Це все поїде завдяки фонду "Волонтер" до Рівенського військового госпіталю і на схід нашої країни до Харківської області.

Сергій Пятков, волонтер:

Побували в Голландії, Іспанія, Франція, Німеччина, Польша, Австрія, Угорщина - це ті країни, де ми маємо партнерів. Італія дуже сильно допомагає нам.

Нарешті сьогодні передаємо гуманітарну допомогу, котру надіслали наші італійські друзі… Хлопці допомогли зібрали от такі гарні пили, такі гарні пічі, передаємо хлопцям на передову.

Іноді здається, що для волонтерів немає неможливого. Вони продовжують надавати допомогу, коли не вистачає грошей, людей... Коли запитів - більше, ніж, здавалося б, узагалі можна осягнути. Сергій каже - не здаватися допомагають небайдужі люди, завдяки яким і вдається творити дива.

Сергій Пятков, волонтер:

В мене була автівка, яка давала змогу вивозити до 15 людей за раз, тому я розумів - це моя основна мета і ціль - і я звернувся до людей, і насправді та сума, яку я побачив зранку, вона мене здивувала-- мені скинули 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень дало мені змогу зробити 20 поїздок.

Втім, аби діяльність волонтерів не існувала виключно на рівні дива, а була цілком узгоджена з законами України, парламентарі вирішили створити єдину базу даних офіційних волонтерських організацій.

Роман Грищук, народний депутат:

Всі, хто збирає кошти на власні картки мають бути зареєстровані в єдиному Реєстрі волонтерів для того, щоб зібрані кошти не підпадали під оподаткування.

Депутати ухвалили два законопроекти для упорядкування волонтерського руху в Україні. Пропонують усім, хто збирає гроші та допомагає війську чи нужденним, офіційно зареєструватися. Це можна буде зробити в кілька кліків - через мобільний додаток "Дія". Тоді, за задумом нардепів, волонтер, що значиться в єдиному Реєстрі, зможе не сплачувати податки з сум, що надходили на банківські рахунки протягом року!

Галина Васильченко, депутатка Верховної Ради України:

Якщо ви, будь-яка людина, фізична особа збирала на свої картки кошти для потреб ЗСУ, для ВПО, для учасників бойових дій, то вона мала би сплатити податок з фізичних осіб, який складає 18%, та військовий збір - 1,5%. Але якщо така людина зареєстрована в реєстрі волонтерів, вона не має сплачувати ці податки.

На перший погляд ініціатива цілком прийнятна, кажуть волонтери, з якими поспілкувалися ми. Але їх хвилює, чи не має таке рішення "подвійного дна"? Чи не стануть волонтери тепер у Реєстрі жертвами постійних перевірок з боку контролюючих органів? Чи не вимагатимуть від них звітності про закупівлю товарів, яку нерідко фізично неможливо надати.

Олександр Артемчук, керівник благодійного фонду "Батальйон Волонтер":

Перші тижні ми навіть не мали змоги вести якійсь облік. Фура приходилами просто по листу звернення від військової адміністрації ці фури відправляли. Ми навіть не займалися актами прийому-передачі, навіть не було часу. Наше завдання було - знайти, привезти, забезпечити людей. Ви ж пам'ятаєте ці часи - тяжкі доволі.

Альона Казанська, юристка ГО "Жіночий ветеранський рух":

Полегшення, те, що ти можеш не збирати купу документів і зробити це онлайн - це прекрасно, але це вхід. Що робити далі? Якщо ми хочемо отримати податкову пільгу, то ми маємо підтвердити свою волонтерську діяльність.

Питання в тому, чи не буде кримінальних проваджень проти волонтерів, які здійснюють волонтерську діяльність? Реальну волонтерську діяльність. Через те, що вони не змогли довести, що вони здійснюють таку діяльність.

Ще одне питання - як не допустити ситуації, коли до Реєстру волонтерів потрапляють ті, хто не лише не має жодного відношення до волонтерства, а навпаки - займається шахрайством?

Марія Кушнір, керівниця ГО "Український легіон":

Держава має регулювати волонтерський рух… Потрібно працювати на упередження для того, щоби у наших західних спонсорів партнерів не виникало підозр, що це якесь дике поле, куди ти просто закидаєш гроші, допомогу шлеш, якісь коштовні речі, що повинне бути розподілено на щось прекрасне і вічне, а воно десь губиться.

А отже, законотворцям іще є над чим попрацювати - наголошують наші співрозмовники. Аби унеможливити злочинні махінації з гуманітаркою та не обтяжити волонтерський рух тотальними перевірками ревізорів.