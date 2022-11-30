Байден у крайньому випадку погодиться на військовий сценарій, щоб Іран не одержав ядерну зброю [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США готові у крайньому разі вдатися до військового сценарію, аби не допустити появу в Ірану ядерної зброї.
Про це повідомляє спецпредставник США з Ірану Роберт Маллі, якого приводить кореспондент Al-Arabiya Джозеф Хабуш.
За його словами, США використовують міжнародний тиск, щоб не дати Ірану стати ядерною державою.
"Президент сказав, що у крайньому випадку, якщо нічого з цього не спрацює, він погодиться на військовий сценарій. Тому що якщо це те, що потрібно, щоб зупинити Іран у придбанні ядерної зброї, це станеться. Однак час для цього ще не настав", - сказав Маллі.
При цьому він додав, що наразі Тегеран не намагається отримати ядерну зброю.
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