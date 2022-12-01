Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни зосередилися на знищенні української енергетики, а тому далі битимуть ракетами по Україні. Про це вона сказала під час брифінгу.

Стратегічні цілі кремля щодо України залишилася незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи шляхом завдання масованих ударів по інфраструктурних об'єктах.

За її словами, з метою дестабілізації обстановки в Україні ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари.

Вона підкреслила, найбільша активність ворога зараз на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Тож і з великою ймовірністю окупанти вестимуть наступальні напрямки на Донецькому напрямку.

Маляр також розповіла, що наразі росія здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність частин та підрозділів, а також продовжує формування нових зʼєднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для їх подальшого перекидання в Україну.