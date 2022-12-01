Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що від початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні близько 200 000 своїх військових. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо.

Про це він сказав в ефірі програми "Воздух".