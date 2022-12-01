"У війні втрати окупантів сягають близько 200 000 військових" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що від початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні близько 200 000 своїх військових. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо.
Про це він сказав в ефірі програми "Воздух".
За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000 незворотних втрат.
по темі
Українські військові продовжують активно просуватися у бік Сватового, знищуючи пункти дислокації та склади окупантів
30 листопада спалахнула масштабна пожежа, повідомляється про спалах резервуарів з нафтопродуктами
росія використовує обстріл Запорізької АЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України з метою добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи
За минулу добу, 18 листопада, сили ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів
На росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну