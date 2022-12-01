Рада дозволила списати кредити на житло та авто, знищені під час війни [ Редагувати ]
Джерело: Едуард Крижанівський
Верховна Рада 265 голосами підтримали у другому читанні законопроєкт №7441-1 про списання кредитів на житло та автомобілі, які були пошкоджені або знищені під час війни. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Призупинення виплат по кредитах
Фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:
- опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій,
- пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій,
за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.
Списання (прощення) кредиту на житло
На списання заборгованості по кредиту на житло мають право позичальники, у яких:
- Нерухомість знищена внаслідок війни.
До другого читання прибрали (!!!) обмеження щодо площи нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.
- Станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором.
- Метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.
Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії рф. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.
Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.
Позики на автомобілі
Анулювання заборгованості можливо для:
- Знищених авто, теж прибрали до другого читання обмеження щодо двигуна. Але станом на 23 лютого 2022 року має бути єдиним авто в сім’ї позичальника.
- Станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів.
Термін для подачі заявок - період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення. Під кожен кредитний випадок позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.
Раніше "Подробиці" опублікували матеріал Кредит під час війни: умови видачі позик в Україні.
по темі
Голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив про те, що Збройні сили України можуть отримати танки від США, Німеччини та Іспанії
Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності російської православної церкви на території України
Верховна Рада закликає виключити росію з G20. Сьогодні була прийнята відповідна постанова. За - 310. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі росію виключили з G8, вже давно пора виганяти її і з G20
Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року. ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив про те, що автомобіль із співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні
З Михайлівки виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. У Пологах та Інженерному окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У Бурчаку окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення