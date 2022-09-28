В умовах повномаштабної війни, яку на території України розпочала рф, громадяни та бізнес потребують фінансування для підтримки діяльності та задоволення своїх потреб. Однак, багато хто не знає умов видачі кредитів у нашій державі зараз.

"Подробиці" розбирались в умовах кредитування під час воєнного стану.

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Чи можна отримати кредит під час війни?

Поступово банки починають виходити із кредитного анабіозу, дозволяючи клієнтам скористатись усіма можливостями, що були доступними до війни. Активізація кредитування в Україні досить активна.

На сьогоднішній день банками були розблоковані всі кредитні картки. Тобто громадяни України можуть їх відкрити та користуватися кредитними коштами на повну. Проте в деяких банках вимоги до позичальників стали суворішими.

Так, наприклад "ПриватБанк" рішення про збільшення чи зменшення ліміту ухвалює індивідуально для кожного клієнта, аналізуючи велику кількість факторів. Найпростіше отримати кредит клієнту, який отримує у данному банку зарплату або має заощадження. Новим клієнтам у фінансовій установі не відмовляють в послугах, але ставляться до них більш прискіпливо.

Для усіх клієнтів Monobank доступна послуга оформлення кредиту, однак рішення про надання кредитного ліміту банк ухвалює після проходження реєстрації. Клієнта перевіряють за спеціальною моделлю, яка містить понад 1000 різних факторів.

А кредит готівкою у Райффайзен Банк Аваль доступний лише клієнтам, які отримують заробітну плату на картку банку.

Можливі суми позик

На думку експертів, кредит готівкою можна отримати на суму 30 – 50 тисяч гривень, а при наявності високого офіційного прибутку – 100 – 2000 тисяч. Але при цьому відсоткова ставка залишається доволі високою: 29 – 56% річних на практиці перетворюються в 38,1 – 81,59%. Але зменшити відсоткову ставку можливо за умов підтвердження цільового використання коштів.

"Кредитні канікули" під час воєнного стану

Однією з перших законодавчих ініціатив було введення "кредитних канікул". Їх суть: протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення позичальник у разі прострочення звільняється від штрафу, а також нарахувань за ст. 625 Цивільного кодексу України (3% річних та інфляційні втрати).

Банки зобов’язані самостійно списати всі нараховані штрафні санкції для всіх позичальників, немає необхідності подавати відповідну заяву.

Тобто під час воєнного стану обов’язок повертати кредит залишається, обов’язок сплачувати проценти за кредит також залишається. Але якщо позичальник не може вчасно погасити кредит за графіком чи проценти, то банк не може штрафувати. Це стосується як споживчих, так і бізнес-кредитів.

Банки в індивідуальному порядку запроваджували додаткові заходи підтримки. Наприклад, відтермінували повернення кредиту, якщо строк його повернення припав на воєнний стан.

Як оформити кредитні канікули

Про оформлення цієї паузи треба домовлятися зі своїм банком. Проте, якщо ти маєш достатній запас ресурсів, щоб сплачувати кредит, варто надалі це робити.

Варто пам’ятати, що домовленість між банком і позичальником є добровільною.

Деякі банки вже самостійно ініціювали відтермінування сплати за позиками. Таку інформацію можна знайти на офіційному сайті твого банку або зателефонувавши на гарячу лінію.

Що можуть робити кредитори

У той же час кредитори мають право нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати про необхідність сплати як відсотків, так і основної суми боргу.

"Кредитні канікули, при яких не нараховуються або частково нараховуються відсотки по кредиту, - це відстрочка сплати боргу, а не його прощення. Також "кредитні канікули" - це право кредитора, а не його борг", - розповіли НБУ.

Банки самі визначають, як штрафувати боржників.

"Банки самостійно визначають оптимальний сценарій виходячи зі стану своїх боржників. На нашу думку, такий підхід найбільш ефективний, адже продемонстрував свій позитивний результат у 2020 році", - зазначили в Нацбанку.

Крім того, в НБУ підкреслюють: якщо позичальники мають фінансову можливість обслуговувати позики, то варто це робити. Тим, хто не може, рекомендують домовлятися безпосередньо з кредиторами.

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