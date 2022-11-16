Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

три тягачі-транспортери танків армії США M1070 Oshkosh;

17 бронемашин для патрулювання кордону;

запчастини до великокаліберного кулемета М2;

24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

116 мобільних систем опалення;

10 антидронових датчиків та глушників;

20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;

один навантажувач.

У черзі на поставки в Україну:

6 мобільних і захищених систем розмінування.

У рамках військової допомоги Німеччина передала Україні п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II.

РСЗВ MARS II/MLRS-E - європейська ліцензійна копія американської гусеничної M270 MLRS (HIMARS) на базі БМП M2 Bradley. MARS II оснащений новою системою управління вогнем (EFCS - European Fire Control System), розробленою Airbus Defense and Space.

Артилерійська частина має 12 напрямних для ракет, у двох одноразових боксах по 6 ракет. Усі 12 ракет можна випустити за 60 секунд. Дальність ураження - до 85 км.

Нагадаємо, 9 листопада ФРН повідомила, що передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять ракети для системи ППО IRIS-T SLM, 30 колісних бронемашин Dingo і 5 тягачів-транспортерів танків M1070 Oshkosh.