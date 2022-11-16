Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги (список) [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
- три тягачі-транспортери танків армії США M1070 Oshkosh;
- 17 бронемашин для патрулювання кордону;
- запчастини до великокаліберного кулемета М2;
- 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
- 116 мобільних систем опалення;
- 10 антидронових датчиків та глушників;
- 20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;
- один навантажувач.
У черзі на поставки в Україну:
- 6 мобільних і захищених систем розмінування.
У рамках військової допомоги Німеччина передала Україні п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II.
РСЗВ MARS II/MLRS-E - європейська ліцензійна копія американської гусеничної M270 MLRS (HIMARS) на базі БМП M2 Bradley. MARS II оснащений новою системою управління вогнем (EFCS - European Fire Control System), розробленою Airbus Defense and Space.
Артилерійська частина має 12 напрямних для ракет, у двох одноразових боксах по 6 ракет. Усі 12 ракет можна випустити за 60 секунд. Дальність ураження - до 85 км.
Нагадаємо, 9 листопада ФРН повідомила, що передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять ракети для системи ППО IRIS-T SLM, 30 колісних бронемашин Dingo і 5 тягачів-транспортерів танків M1070 Oshkosh.
по темі
Додаткова військова підтримка від Литви прибула в Україну - 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів і 2 одиниці танків керування вогнем) та боєприпасів. Литва вже передала Україні 62 М113 різного призначення
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. До нього включили чотири системи ППО Avenger, ракети для ППО Hawk та РСЗВ HIMARS, 100 вантажівок HMMWV і снаряди
Велика Британія передасть Києву пускові установки та ракети, які здатні збивати цілі у повітрі, у тому числі безпілотники та крилаті ракети. Офіційний Лондон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на тлі візиту до Лондона генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга
Франція найближчим часом поставить Україні шість 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. До цього Франція поставила Україні 18 таких самохідних гаубиць
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого серед іншого входять ракети для систем ППО IRIS-T SLM, яка захищає українське небо від російських ракет. Також ЗСУ отримали 30 колісних бронемашин Dingo і 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh
Американська адміністрація відправила до України вісім зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, які можуть бути доставлені вже найближчим часом. Про це повідомив 4 листопада помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Плам