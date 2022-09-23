Німеччина передала Україні ще 6 самохідних зеніток Gepard [ Редагувати ]
Збройні Сили України отримали від Німеччини ще 6 зенітних самохідних установок Gepard. Це випливає з оновленого переліку на сайті федерального уряду ФРН.
До зеніток йдуть 6 тисяч зенітних боєприпасів. Також німці передали 3 тисячі снарядів калібру 155-мм. Таким чином, Збройні сили України мають на озброєнні вже 30 зенітних самохідних установок Gepard.
На черзі до поставки в Україну:
- 4 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом;
- реактивна система залпового вогню MARS II з боєзапасом;
- 50 бронеавтомобілів Dingo;
- "Зимовий пакет" (термоодяг, генераторні установки, намети та продуктові пайки).
Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.
Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.
До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.
Gepard 1A2
Нагадаємо, що Німеччина відмовилась передати Україні танки Leopard 2.
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