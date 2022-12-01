Виконавча влада Італії підтримала рішення щодо надання військової допомоги Україні протягом всього наступного року.

Про це повідомляє уряд Італії, про яке пише Corriere della Sera.

Рада міністрів, скликана прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні затвердила указ, яким продовжується термін постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Таким чином, військові матеріали та обладнання поставлятимуться до України для боротьби з російським вторгненням також упродовж 2023 року. Щоб і надалі підтримувати Україну, Мелоні звернулась до парламенту. І після того, як Палата схвалила унітарну пропозицію правоцентристів, Рада міністрів дала добро на так званий "декрет НАТО". Він продовжить вже ухвалені урядом минулого прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі рішення, термін дії яких закінчиться 31 грудня.

На початку наступного року Італія може надати черговий пакети допомоги. Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси для захисту інфраструктури країни від атак росії з повітря.