Матч збірних Японії та Іспанії у групі E на чемпіонаті світу з футболу в Катарі закінчився з рахунком 2:1 на користь японців. Обидві збірні зуміли пройти до 1/8 фіналу.

Голи забили: Доан (48), Танака (51) - Мората (11).

В іншому матчі групи E збірна Німеччини обіграла з рахунком 4:2 команду Коста-Ріки, але за сумою очок не пройшли до стадії play-off. Команда Коста-Ріки також не вийшла до 1/8 фіналу.

Голи забили: Гнабрі (10), Хаверц (73), Хаверц (85), Фюлькруг (90) – Техеда (58), Варгас (70).

Збірна Японії здобула шість очок і посіла перше місце у турнірній таблиці групи E. У команди Іспанії - чотири очки (обійшла Німеччину за різницею забитих та пропущених м'ячів). Вони обидві вийшли у play-off. Збірна Німеччини посіла третє місце у турнірній таблиці групи, набравши чотири очки. Коста-Ріка здобула останнє місце у групі з трьома очками.

У першій стадії play-off Японія 5 грудня зіграє з хорватами. 6 грудня команда Іспанії проведе матч з марокканцями.