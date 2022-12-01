Бельгія та Канада вилетіли з ЧС-2022 [ Редагувати ]
Збірна Бельгії з футболу, бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року, не змогла вийти з групи F на турнірі в Катарі.
В останньому матчі бельгійці зіграли у нульову нічию з командою Хорватії та дозволили їй з другого місця вийти у стадію play-off.
Наприкінці матчу нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку, який виступає за англійський "Челсі", чотири рази не влучив у порожні ворота команди Хорватії. Виліт Бельгії із групи спортивні ЗМІ називають сенсацією цього чемпіонату.
В іншому матчі групи F Марокко обіграло Канаду з рахунком 2:1 та вийшло у play-off. Голи забили: Агерд (40; авт.) - Зієш (4), Ен-Несірі (23).
За підсумками всіх матчів у групі F перше місце посіла команда Марокко (7 очок), друге - збірна Хорватії (5), третє - Бельгія (4) та останнє четверте місце - збірна Канади (0 очок). За правилами турніру із групи виходять команди, які посіли перші два місця - Марокко та Хорватія.
У четвер, 1 грудня, відбудуться останні матчі у групі Е. Збірна Японії зустрінеться з командою Іспанії, а Коста-Ріка зіграє з Німеччиною.
Після двох ігор кожної з команд перше місце в групі посідає Іспанія (4 очки), друге - Японія (3), третє - Коста-Ріка (3) та четверте - Німеччина (1 очко). Обидва останні матчі розпочнуться о 21:00 за Києвом.
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