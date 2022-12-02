Що не можна робити на день Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022 [ Редагувати ]
Введення у храм Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста – одне з найважливіших християнських свят у календарі церковних свят на грудень-2022. Воно присвячено важливій події з дитинства Діви Марії. Коли їй було 3 роки, її батьки, святий Іоаким та свята Анна, привели до Єрусалимського храму для посвячення Богові.
У 2022 році віряни в Україні відзначають день Введення у храм Пресвятої Богородиці у неділю 4 грудня (за юліанським календарем), 21 листопада (за григоріанським та новоюліанським).
Цього дня у храмах проводять богослужіння. Батьки в Третю Пречисту моляться за благословення для дітей, вагітні - про вдалі пологи, бездітні пари - про дарування потомства. Незаміжні дівчата звертаються до Богоматері з проханням про гарний шлюб. Це свято вважається завершальним у низці важливих церковних осінніх дат і відкриває цикл зимових.
Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці
Як і для будь-якого християнського свята існує кілька важливих заборон для цього дня. Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третьої Пречистої:
- Влаштовувати галасливі вечірки та веселитися;
- Виконувати важку фізичну працю, зокрема працювати із землею;
- Проводити прибирання, займатися шиттям та пранням;
- Відмовляти у милостині;
- Вінчатися;
- Вживати нецензурну лайку і злитися;
- Лаятися та сваритися;
- Давти у борг.
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