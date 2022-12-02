Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Куп'янському районі Харківщини схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед знайденого:

особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції;

письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців;

розпорядження окупаційного керівництва;

табелі робочого часу;

накази про призначення на посади;

анкети, фотографії та багато іншого.

Крім того, знайдені доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.

ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.

У відомстві нагадують, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення.

Нагадаємо, що у Херсоні знайшли повні списки поліцейських-зрадників.