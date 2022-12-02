У Куп’янську ДБР знайшло схованку зі списками місцевих зрадників (фото, відео) [ Редагувати ]
Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Куп'янському районі Харківщини схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Серед знайденого:
- особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції;
- письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців;
- розпорядження окупаційного керівництва;
- табелі робочого часу;
- накази про призначення на посади;
- анкети, фотографії та багато іншого.
Крім того, знайдені доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.
ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.
У відомстві нагадують, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення.
Нагадаємо, що у Херсоні знайшли повні списки поліцейських-зрадників.
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