Резніков підтримав ініціативу відключити світло посольству рф в Празі [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Україні підтримують чеську ініціативу щодо відключення електроенергії та води у посольстві рй у Празі у відповідь на масовані обстріли України, що призводять до руйнування енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
"Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива від @DarPutinovi вимкнути електрику та водопостачання посольства Росії в Празі", - написав він.
За словами Резнікова, петиція вже набрала понад 10 тисяч голосів. Він зазначив, що це може стати гарним прикладом для країн-партнерів України у Європі та світі.
Зазначимо, що чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна"оприлюднила петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, що належать посольству рф через масовані обстріли України, що призводять до руйнування критичної інфраструктури.
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