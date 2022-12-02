Шмигаль про ситуацію з електроенергією: дозволяє скорочувати час відключень [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, що дасть змогу скоротити час відключень.
Про це повідомляється в Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як зазначив прем'єр, до всіх операторів системи розподілу, тобто обленерго, були доведені ліміти споживання по кожній області. Саме вони пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів - підприємств та житлового сектору - забезпечуються на 40-50%.
"Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - констатував Шмигаль.
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