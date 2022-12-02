Попри все, люди вірять, що наші війська зрештою витіснять ворога

Збройні сили України крок за кроком звільняють від окупантів Луганщину. Наші військові буквально за кілька кілометрів від Кремінної. Це офіційна інформація від голови військової адміністрації області Сергія Гайдая. Просувається вперед наша армія і поблизу Сватового.

Докладніше про ситуацію на східному фронті розкажуть мої колеги.

Це колона знищеної рашистської техніки у напрямку Сватового. Наші воїни не втомлюються жартувати.

От цигани б тішились.

Тим часом окупанти щосили будують лінію оборони. Це відео рашистських ЗМІ зі Сватового.

До этого были платформы и фуры с конусами бетонными, с зубами дракона… а - вот она еще… на некоторых участках их уже сцепляют цепью…

Та чи допоможе це окупантам? Крок за кроком наші оборонці просуваються в напрямку лінії Сватового - Кремінної.

Звільнені населені пункти ворог рівняє із землею. Це Невське. Жити тут майже неможливо.

Просто для розуміння чим обстрілюють Нєвське. Дивіться - от будинки, в якому стані… і от вам - отакий прильот... Ситуація достатньо важка залишається… Але… Переможемо!

Не ліпше і в Новолюбівці.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Поспілкувалися з людьми, із тими, хто тут залишається… ех.. понаслухувалися про звірства окупантів. І про тих, хто приїхав з рфії, і тих, хто з так званої ЛНРіі, що вони тут виробляли і скільки зробили лиха людям.

Поля помінірувалі, покосили пшеницю, поприлітало, позатікало все. Побили нам все. Ми б й пшенички накосили. … отут їх 17 чоловік жило в бабці. Понакурюються, починають бігати, стріляти….ой…. ну поки український танк не в'їхав. Як вальнув. Тішина. Й ночі стали спокойні. Командіри зразу ввалили на Невське… А вони українців боялися…страшне…

Нині всім, хто вирішив зостатися зимувати на деокупованих територіях - правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу.

Тримай, сонечко. - Дякуємо Вам! - Дякуємо і ми вам, бережіть себе! - За Україну, за мир! - Ми ще до вас приїдемо! - Приїжджайте…

Та попри умовний спокій, Служба безпеки й досі знаходить тут диверсантів. У населених пунктах тривають стабілізаційні заходи.

Іноді ще й досі тут можуть по хатам десь ховатись або ДРГшники, або ті, хто не встиг кікнути коли Збройні Сили заходили. Тут ще поруч йдуть бої, чути постійні обстріли. Ну і сюди теж такі прильоти потужні. Але, це ненадовго…

А в окупованих містах ворог продовжує знущатися із людей. На кадрах пропагандистів видно, як українці радіють шматку хліба.

На хлеба, держи!

Літні люди вистоюють довжелезні черги за обідами від окупантів, скаржаться на відсутність води, світла й тепла. Але відповідей не отримують.

Запеклі бої ані на мить не стихають на Донеччині. Це Краматорськ. Прилетіло зовсім поруч із притулком для тварин.

Сейчас, сейчас поубираю!

А ось Павлівка. Напередодні рашисти поливали село фосфорними бомбами.

Вони запалюють село, щоб випалить бл*** всіх людей… і вигнать наші війська… Дивись, як розколяєтсья… Тварі!

Ворог намагається тиснути на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині.

Та головна ціль рашистів - Бахмут.

Избитая фраза, но.. вот он, бл*** "рускій мір".

Напередодні зачепило й дитячий садок.

Надо сюда продукты! Тут человек 10 в подьезде!

Та попри всі ці жахіття, місто живе. Медики під обстрілами рятують постраждалих. Мусорщікі під обстрілами, відчинені деякі магазини, працюють і комунальні служби.

Ну герои в Бахмуте на каждом шагу. Вон там где-то прилет метров за 200. А они мусор вывозят! Уууу! Рашка! Да вы сдохните, блин, от зависти!

Евакуація з Бахмуту триває. Напередодні правоохоронці разом із волонтерами вивезли семирічну дівчинку та її батьків. Вони ховалися у підвалі.

Уезжаете? - Уезжаем! - Правильно! - Как у вас? Ниче… в подвале... а что делать… - Вот это она одна с ребеночком тут? - Одна одна…

Аргументи правоохоронців і сусідів переконали дорослих рятувати доньку.

Не плачь! Тобі там буде хорошо! Лена! - А? - Ради ребенка!

Родину транспортували до волонтерів. Нині вони у більш безпечному регіоні, кажуть правоохоронці. Тим, хто все ж лишається на Донеччині, продовжують розвозити гуманітарну допомогу. Це кадри із Сіверська. Місто на лінії вогню.

От якраз хорошо, три дня в городе хлеба не было. Как раз кстати этот хлеб.

Хто лишився - підтримують одне одного.

Ми нікому не отказуєм. Совєршенно. Приносять фонаріки на зарядку. Тєлєфони, Павери заряжають…

Люди живуть без електрики. То ж людям привозять генератори й пальне.

Ця жінка - терапевт. Та нині опікується й покинутими тваринами…

Я лічу не тільки людей, а й лікую і кицьку. 13 в мене точно моїх котиків. І сусідські приходять…

Попри все, люди вірять, що наші війська зрештою витіснять ворога.