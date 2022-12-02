У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Таку заяву зробив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram.

Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. - Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

Про всяк випадок, скачайте та запам‘ятайте на своїх пристроях цей перелік.

Адреси супермаркетів,

Адреси ТРЦ,

Адреси ринків.

Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.