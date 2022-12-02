Можливість блекауту в Україні: що і де буде працювати у Києві [ Редагувати ]
У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Таку заяву зробив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram.
Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. - Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.
Про всяк випадок, скачайте та запам‘ятайте на своїх пристроях цей перелік.
- Адреси супермаркетів,
- Адреси ТРЦ,
- Адреси ринків.
Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.
по темі
У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла
Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів
Станом на п'ятницю, 25 листопада, у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву
Станом на ранок четверга, 24 листопада, через наслідки ракетних ударів 70% Києва залишається без світла
У понеділок, 21 листопада, у Києві застосували екстрені аварійні відключення електроенергії