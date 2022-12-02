Три з чотирьох ракет, які випускає росія по території України, вдається збивати силами нашої протиповітряної оборони. Про таке заявляють у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Зазначають - мобільні підрозділи ППО боронять небо цілодобово! Лише у такий спосіб можна вчасно виявити та знищити ворожий об'єкт у небі над Україною.

Наш наступний матеріал - про те, як відбувається бойове чергування сил ППО на північному напрямку та як захищене небо над Київщиною.

Легка, маневрена і майже невидима для противника. Це британська розробка, бронетранспортер "Штормер". Нині він захищає небо над Київщиною. Оператор, помітивши ворожу ціль, готовий випустити по ній вісім ракет, якими заряджена бойова машина.

Віталій, командир зенітно-ракетного комплексу Stormer:

Їх не бачать ЛРСи противника, вони працюють на фотометричному пошуку цілей і за рахунок цього доволі корисними виявляються на виконанні бойових завдань. Крім цього, те, що вони знаходяться на гусеничній основі, доволі потужний двигун, тобто швидке переміщення по всім поверхням будь-яким дає можливість швидко змінювати позицію.

А ця машина приїхала до Києва з Німеччини. Зенітна самохідна установка "Гепард" - на бойовому чергуванні вже чотири місяці. За цей час наші бійці не лише навчилися нею керувати, а й мають певні результати роботи.

Дмитро, командир зенітної самохідної установки Gepard:

3 цілі знешкодили крилаті ракети Х-101, Калібр. Що стосується моєї роботи - вона полягає у вводі попередніх даних перед безпосереднім виконанням бойової роботи через комп'ютер, у калібруванні пошукової антени виявлення цілей - для більш ефективного виявлення цілей, захвату та подальшого знищення.

З 12 пусків - 11 точно в ціль! Олександр - командир американського зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Боєць також має неабиякі бойові досягнення.

Олександр, командир ПЗРК Stinger:

Перші дві цілі я збив під Києвом, два самольоти Су-25, потом ближе до Бучі збив два вертольоти Ка-52, а потом шість безпілотників і тут вже, на бойовому чергуванні, збив одного "шахіда".

Завдяки легкості й мобільності установки - військовослужбовці можуть швидко переміщатися, аби бути невловимими для ворога - і при цьому тримати на прицілі будь-який об'єкт у небі в радіусі кількох кілометрів.

Олександр, командир ПЗРК Stinger:

Веду пошук, бачу ціль в приціл, фіксую її, якщо в мене звуковий сигнал подається хороший, в мене єсть ще одна клавіша - я роблю пуск. Ракета сходить, я убіраю руки і наблюдаю. Якщо ракета знищує ціль, я збираюся, і покидаю на запасну позицію. Якщо ракета пішла в ціль і пішла мимо - в мене є запасна. Я повторюю всі ті самі операції.

А для знищення іранських дронів, які використовує росія, наші військові застосовують, зокрема, й вітчизняну зброю, що встигла зарекомендувати себе протягом десятиліть.

Олександр, командир кулемета "Утьос":

Працюємо на "шахідах", виявляємо їх маршрути, і уже виїжджаємо на можливі маршрути руху і відпрацьовуємо з цього кулемета, НСВ "Утьос" у нас на озброєнні 12 на 7 на 108 міліметрів..

Система протиповітряної оборони Київщини та всього північного напрямку - це потужна мережа підрозділів, розповідають наші захисники. Ці мобільні вогневі групи, підсилені сучасною зброєю від наших іноземних партнерів, збивають у небі переважну більшість ворожих цілей.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Ми потихеньку отримуємо ті необхідні нам засоби ураження повітряних цілей, і здійснюємо покращення системи ППО шляхом здійснення маневру, висування на ті чи інші загрозливі напрями, внаслідок проведення аналізу попередніх ударів. В цілому ступінь знищення цілей - вона понад 75% - це значний показник, але нам хотілося б більшого показника, і ми над цим працюємо.

Наші захисники несуть бойове чергування цілодобово і щойно отримують інформацію про пуск російських ракет чи безпілотників - швидко займають вогневі позиції. Аби очистити небо над регіоном від смертоносних ракет і дронів та захистити людей від чергової злочинної атаки рашистів.