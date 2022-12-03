Політична арифметика. МВФ та Світовий банк підрахували, скільки грошей потрібно для фінансової підтримки України під час війни? А скільки - для післявоєнного відновлення. Всі ці оцінки та заяви чув наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Останні масовані обстріли території України й пошкодження енергетичної інфраструктури змінили ситуацію. Тому так важливо було почути свіжі оцінки міжнародних фінансових інституцій щодо України. І вони якраз пролунали.

У МВФ заявили, що підтримка України вимагатиме від країн Заходу від трьох до п'яти мільярдів доларів на місяць. І так буде - доки триває війна. Водночас за словами глави фонду, на підставі наявної інформації можна говорити, що Київ необхідну підтримку отримає. Георгієва зазначила, що Євросоюз обговорює виділення Україні пакету допомоги на €18 мільярдів (це вже півтора мільярда євро на місяць), а США готують власний пакет допомоги. Ну і пояснила, що, процитую - "у МВФ також працюємо над тим, щоб збільшити допомогу Україні. Ми вже надали два мільярди сімсот мільйонів доларів екстреного фінансування". Від Георгієвої пролунав ще один важливий меседж - щодо прозорості та звітності при використанні донорських грошей. Утім, директор-розпорядник Фонду сказала, що Україна "дуже добре реагує на заклики забезпечити прозорі механізми для відстеження грошових потоків". І ще раз наголосила, знову процитую - "я впевнена, що ця підтримка продовжуватиметься".

Тут маю нагадати, що уряд планував наступного року скоротити дефіцит бюджету до трьох мільярдів доларів на місяць; ця позиція буда узгоджена з іноземними партнерами та з МВФ, але ракетні удари, величезні витрати на відновлення енергетики це все змінили. І на ще один прогноз хочу звернути вашу увагу.

Глава Світового банку назвав вартість відновлення України. За словами Девіда Малпаса, після завершення війни, вона, як сказав фінансист, "суттєво перевищить 350 мільярдів доларів". Глава банку пояснює, що значних витрат вимагатиме відновлення інфраструктури України насамперед її енергосистеми. Водночас він зазначив - це цікаво і показово, що не помічає "втоми донорів" через необхідність виділяти Україні дедалі нові кошти. Пояснив - цього року по лінії Світового банку Україні передали близько $18 млрд, значну частину яких було отримано від США. На наступний рік - є вже обіцянки країн-донорів, які дозволять перекрити дефіцит бюджету.

Сума, яку називає Малпас, значна, але тільки заарештованих та заморожених російських активів на Заході від 300 до 500 мільярдів доларів. І який би механізм не обрали (передати ці гроші Україні, чи - а зараз більше схиляються до цього варіанту) створити міжнародних інвестиційний фонд, який би вклав ці гроші - і за рахунок прибутків фінансував відновлення і відбудову, - за наявності політичної волі, гроші будуть. Головне, щоб до відновлення можна було переходити або хоча б реально його планувати, щоб закінчилася війна.