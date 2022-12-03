Відключення парку не дозволить організувати графік для всіх одеситів

Бенкет під час чуми чи просто бізнес, що працює? В Одесі розгорівся скандал навколо парку атракціонів, який сяє серед зануреного у пітьму міста.

Коли одесити сидять годинами без світла, парк не лише не припинив роботи, а ще й запустив штучну ковзанку. Звідки беруть енергію? Дізнавалися наші кореспонденти.

Картина - ніби з мирного життя. Яскраве світло, люди розважаються на атракціонах. А поруч - традиційна для грудня штучна ковзанка.

Поки парк атракціонів заливає світло, більша частина Одеси занурена в темряву. Відкриття ковзанки під час наймасштабнішої в історії України енергетичної кризи, викликав хвилю обурення. Хоч бізнесмени впевнені: нічого не порушують.

Генадій Переверзев, керуючий парком атракціонів:

Скажите: а остальные все заведения, все же работают, если им дают свет? Рестораны, кафе, развлекательные центры, торговые центры. Либо работают на генераторах, либо работают, если им дают електричество, на електричстве. Есть возможность - дают нам електричество от подстанции. Нет електричества - работает генератор.

Геннадій наполягає: ілюмінацію в парку скоротили на 85%. А те, що горить, витрачає мінімум енергії.

Вот все лампочки, которые сейчас горят, это - у каждого дома есть электрочайник. Вот, электрочайник потребляет столько же напряжения или даже больше, чем вот это освещение, которое здесь присутствует.

Але велика холодильна машина для підтримки штучного льоду - то вже не чайник. До того ж, енергія потрібна і для роботи атракціонів. Скільки парк споживає за день, підприємці не кажуть, але потужність генератора говорить за себе.

430 киловат он выдает нам електричества. Нам столько приблизительно не нужно. С учетом того, что мы экономим, мы потребляем меньше.

Відвідувачів ковзанки енергетичні витрати парку не дуже турбують. Люди просто радіють можливості трохи розважитись.

Ілона Тищенко, відвідувачка ковзанки:

Я взагалі з Миколаєва. Всю війну радості було дуже мало, тому я думаю, що це класно: прийти на каток і трошечки відволіктись. Я думаю, що людям потрібне все-такі емоції отримувати, якісь радощі.

Максим Морій, відвідувач ковзанки:

Чем дома заниматься, когда света нет? Это хоть какое-то развлечение людям, что они могут морально отвлечься от этого всего.

Проте багатьох одеситів робота ковзанки під час боротьби за кожен кіловат викликало обурення. Кажуть: робити це в місті, де заради економії зупиняють навіть роботу громадського електротранспорту, неетично.

Олена, жителька Одеси:

Знаете, если нам сказано экономить, то, наверное, всем надо экономить. А не вот это вот. Как-то по-людски к нам. Не хорошо.

Євгенія, жителька Одеси:

Вибачте, це - свинство. В мене вдома світла немає по 14-15 годин. Одного разу генератор згорів, ми сиділи два дні без води, без тепла. Я б обрала громадський транспорт і світло чотири години, хоча б через чотири.

Експерти, щоправда, кажуть: відключення парку не дозволить організувати такий графік для всіх одеситів.

Сергій Філіпенко, голова громадської спілки "Спільна власність":

Якщо ми кажемо про двигуни атракціонів морозильний апарат на ковзанці. Я б не сказав, що дуже багато ми могли б зекономити на електроспоживанні. Це, де-факто, 10-15 квартир максимум.

Але чи вимикають парк разом із сусідами - треба перевіряти.

Сергій Філіпенко, голова громадської спілки "Спільна власність":

Ну, десь вони під'єднані до такої трансформаторної підстанції, яку вимикати не зовсім можна. Всі підключені хтозна-де і від кого. Як вони там живлені й хто в цьому зацікавлений…ну, скоріш за все, є певна домовленість між людьми. Треба в будь-якому разі аналізувати споживання.

У ДТЕК Одеські електромережі заявили: постачають світло парку атракціонів за тими ж принципами, що і всім юридичним клієнтам, які не належать до критичної інфраструктури. Останні кілька діб

Час відключення від мережі складав від 7 до 9 годин. Але це менше, ніж у багатьох житлових будинках Одеси.