Стеля цін на російську нафту розпочнеться з $60 за барель з можливістю змінювати її значення надалі. Про це повідомили у Мінфіні США.

При цьому у відомстві зазначили, що Євросоюз погодить остаточний ліміт нафтових цін з росії до 5 грудня, "незважаючи на заперечення Польщі". Заступник голови Мінфіну США Воллі Адейемо на онлайн-конференції заявив:

Ми починаємо з 60 (доларів за барель. - "Ъ") і маємо можливість рухати стелю ціни для обмеження доходів Росії з часом.

За словами Адейемо, перегляд рівня цін проводитиметься "час від часу".

1 грудня агентство Reuters повідомляло, що країни ЄС попередньо узгодили стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Єдиним, хто поки що не погодився на цей ліміт, була Польща.

США та Велика Британія ще в березні ввели ембарго на російську нафту та нафтопродукти через вторгнення росії в Україну. Слідом за ними ЄС вирішив до 5 грудня відмовитися від морських поставок нафти з рф.

4 листопада країни G7 та Австралія остаточно домовилися про встановлення фіксованої ціни на російську нафту. росія відмовилася постачати енергоресурси за обмеженими цінами.

З 5 грудня Євросоюз і Велика Британія заборонять надавати послуги з транспортування та страхування у разі, якщо ціна російської нафти, яка продається, буде вищою від стелі.