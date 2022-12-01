Стеля цін на російську нафту становитиме від $60 за барель - Мінфін США [ Редагувати ]
Стеля цін на російську нафту розпочнеться з $60 за барель з можливістю змінювати її значення надалі. Про це повідомили у Мінфіні США.
При цьому у відомстві зазначили, що Євросоюз погодить остаточний ліміт нафтових цін з росії до 5 грудня, "незважаючи на заперечення Польщі". Заступник голови Мінфіну США Воллі Адейемо на онлайн-конференції заявив:
Ми починаємо з 60 (доларів за барель. - "Ъ") і маємо можливість рухати стелю ціни для обмеження доходів Росії з часом.
За словами Адейемо, перегляд рівня цін проводитиметься "час від часу".
1 грудня агентство Reuters повідомляло, що країни ЄС попередньо узгодили стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Єдиним, хто поки що не погодився на цей ліміт, була Польща.
США та Велика Британія ще в березні ввели ембарго на російську нафту та нафтопродукти через вторгнення росії в Україну. Слідом за ними ЄС вирішив до 5 грудня відмовитися від морських поставок нафти з рф.
4 листопада країни G7 та Австралія остаточно домовилися про встановлення фіксованої ціни на російську нафту. росія відмовилася постачати енергоресурси за обмеженими цінами.
З 5 грудня Євросоюз і Велика Британія заборонять надавати послуги з транспортування та страхування у разі, якщо ціна російської нафти, яка продається, буде вищою від стелі.
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