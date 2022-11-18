Туреччина з 1 грудня вводить додаткову вимогу до танкерів, які перевозять сиру нафту, для проходу через протоки. Відправники нафти, маршрут яких проходить через Босфор і Дарданелли, повинні будуть довести наявність страховки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецький Мінтранс.

Відповідно до нових вимог танкерам, які перевозять нафту, необхідно мати листа від страхової компанії, який підтверджує наявність у судна P&I-страхування (Protection and Indemnity, "захист і компенсація").

Така форма страхування дозволить Анкарі покрити свою відповідальність у разі завдання шкоди довкіллю, вантажу або третім особам, а також штрафи та стягнення під час експлуатації своїх суден.

У циркулярі Мінтрансу Туреччини йдеться, що якщо судна проходитимуть через протоки незастрахованими, водним шляхам може бути завдано значної шкоди. Крім того, рух усіх суден у протоці може бути зупинено, якщо незастраховане судно потрапить в аварію.

Bloomberg зазначає, що нові вимоги можуть обмежити постачання нафти з росії, оскільки у грудні також набувають чинності додаткові обмеження Євросоюзу та Великої Британії на торгівлю з рф.

США та Велика Британія ще в березні ввели ембарго на російську нафту та нафтопродукти через вторгнення росії в Україну. Слідом за ними ЄС вирішив до 5 грудня відмовитися від морських поставок нафти з рф.

4 листопада країни G7 та Австралія остаточно домовилися про встановлення фіксованої ціни на російську нафту. Узгодити цінову стелю планується до кінця листопада. росія відмовилася постачати енергоресурси за обмеженими цінами.

Понад 90% світового ринку страхування танкерів припадає на асоціацію страхових компаній International Group of P&I Clubs. Вона підпорядковується європейському законодавству.

З 5 грудня Євросоюз і Велика Британія заборонять надавати послуги з транспортування та страхування у разі, якщо ціна російської нафти, яка продається, буде вищою від стелі. Поки що її не визначено, але повідомлялося, що її можуть встановити на рівні $60 за барель.