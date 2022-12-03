60 доларів за барель і ні центом більше. Євросоюз погодив граничну ціну на російську нафту. Компромісу шукали довго, адже коливалися між бажанням натиснути на країну-агресорку та пересторогою не створити на ринку дефіциту вуглеводнів.

Як вдалося досягти компромісу? Та скільки може втратити росія від нових обмежень. розбиралася Анна Басова.

Граничну ціну на російську нафту країни Євросоюзу погодили напередодні ввечері. Компроміс щодо 60 доларів за барель дався європейцям нелегко. І донедавна на шпальтах світових медіа час від часу з'являлися повідомлення, буцімто перемови зайшли у глухий кут.

Джон Кірбі, координатор Радбезу США зі стратегічних комунікацій:

Ми твердо віримо, що обмеження ціни - це хороший спосіб не дати путіну наживатися на цій війні. Наші колеги з ЄС працюють над різними варіантами. Як і на якому рівні це буде реалізовано, ми поки не знаємо.

Початкова пропозиція країн Великої сімки передбачала ціновий максимум у 65-70 доларів за барель. Та каменем спотикання стала позиція чи не найбільших у Європі друзів України - Литви, Естонії та Польщі. Які воліли, щоб поріг опустили нижче. Адже на момент проведення перемов російська ЮРАЛЗ котирувалася на нижчому рівні - відтак, особливого впливу на фінансові можливості москви ці обмеження не мали.

Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви:

росія будь-яким чином намагатиметься нажитися на продажі пшениці, добрив, нафти й газу. Наші санкції покликані спинити ці грошові потоки чи бодай суттєво їх обмежити. Як у коротко-, так і довгостроковій перспективі.

За новою домовленістю, граничний поріг на російську нафту буде на 5% нижчим за ринкову. Напередодні за барель ЮРАЛЗ правили 70 доларів, тож встановлений Європою ліміт - 60 за барель. І це - лише початок.

Воллі Адеємо, заступник міністра фінансів США:

Головне, про що слід пам'ятати - ми починаємо з цієї суми. В нас є бажання і можливість зрушити цінову межу далі. І ми цим скористаємося, щоб обмежити російські бюджетні надходження.

Нові обмеження запрацюють уже п'ятого грудня. Ті судна, що завантажили російську нафту до цього часу, зможуть доставити її до пунктів призначення без санкцій упродовж 45 діб. Саме стільки триватиме так званий перехідний період. Після якого транспортувати й обробляти вуглеводні, а також танкери, що їх перевозять, буде заборонено, якщо нафту купуватимуть за вищими від встановленого порогу цінами.

росія вже відреагувала на ухвалене рішення. У традиційний для себе спосіб - звинуватила всіх у русофобії. Та пригрозила економічним колапсом.

марія захарова, прессекретар МЗС росії:

Вы знаете, на мой взгляд, это не потолок, а дно. Введение таких мер, так называемого потолка цен на российскую нефть - это не просто не рыночный механизм, это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Рф не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею.

Та і на цей кремлівський так званий хід конем у ЄС і Великої сімки є контрманевр. Як мінімум, максимальну ціну переглядатимуть що два місяці - та реагуватимуть відповідно до ринкових коливань. А за потреби - опускатимуть цінову стелю. Як максимум, щоб уникнути дефіциту нафти на світових ринках, Сполучені Штати переглядають відносини з усіма виробниками вуглеводнів.

А саме, з Венесуелою, проти якої давно діють жорсткі санкції. Південноамериканська країна - єдиний член ОПЕК, ба більше - на її території зосереджено до 20% світових покладів нафти. До Каракаса вже двічі прилітали представники Білого дому - зустрічалися з тамтешнім керівництвом.

Ніколас Мадуро, президент Венесуели:

Ідея виключити Венесуелу зі світового енергетичного ринку себе не виправдала. Це був екстремістський крок. Я вірю, що нинішні кроки американської адміністрації матимуть успіх. І їх не відкладатимуть на довгу перспективу. Ми очікуємо на вивільнення щонайменше трьох мільярдів доларів уже цього місяця.

Перший крок американський мінфін уже зробив - видав ліцензію одній з місцевих енергетичних компаній. Яка вже невдовзі зможе мати право видобувати венесуельську нафту, транспортувати її та постачати за кордон. А ще - проводити технічне обслуговування та ремонтувати місцеві виробничі потужності. Донедавна мати будь-які справи з Венесуелою американському бізнесу було заборонено. У посольстві росії в Каракасі, яка вважала Ніколаса Мадуро своїм другом, заявили - вважають за норму дипломатичні відносини Венесуели з іншими країнами. Щоправда, чекають на політика в москві до кінця року. Щоправда, чи поїде до росії, Мадуро поки не відповів.