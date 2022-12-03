Після війни цим 3D-сканерам також знайдеться застосування

Про створення спеціального трибуналу для російських окупантів заявила Франція. Роботу ведуть разом з ЄС та Україною. Щоби притягнути загарбників до відповідальності, українські криміналісти мають зібрати якомога повну базу доказів злочинів рф.

Як працюють експерти на місцях "прильотів", і якими сучасними приладами користуються. Бачив Роман Барашев.

Роман Барашев, кореспондент:

Це наслідки удару рашистської ракети по одному з нежитлових об'єктів міста Києва. Результат останнього масованого обстрілу. Тут загинуло троє людей, пошкоджені будівлі та десь з десяток автівок... А за допомогою ось таких сучасних 3D сканерів судові експерти досліджують масштаби руйнувань.

Робимо огляд місця події та проводимо сканування пошкоджених об'єктів, в даному випадку автомобілів, вже заведені впровадження по ним. Визначення збитків внаслідок руйнації будівлі та майна відповідних фізичних осіб. …досить проста комплектація в принципі, зарядні пристрої, два акумулятори, шнури і безпосередньо сканер.

Експерт наголошує - ці сканери дуже легкі у використанні. На місцях воєнних злочинів вони неодмінно полегшать роботу судекспертів, які ведуть підрахунок економічної шкоди від ударів російських терористів.

Ігор Челюк, завідувач відділу інженерно-технічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз:

Тобто наводиться спочатку на об'єкт. От він його побачив, і він готовий до сканування. Ми проходимо повністю об'єкт, як пензликом проводимо всі деталі.

Тільки на цьому місці ракетного удару рашистів було пошкоджено десяток автомобілів. Кожен - треба відсканувати та описати.

Вже на місці можна роздивитися основні пошкодження цього автомобіля від осколочної дії, побачити основні руйнування. - Ну, руйнування такі, що краще купити новий мені здається. - Так. Автомобіль підлягає або затратного ремонту, або повної заміни.

Зруйновані квартири, будівлі, підприємства… Судові експерти мають дослідити всі об'єкти, зіпсовані "русскім міром". На допомогу їм приходять - сучасні технології.

Наталія Нестор, заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз:

Треба іти в ногу з часом, і звісно у нас є техніка спеціальна для проведення експертиз. Нам допомагає міжнародна спільнота в тому, щоб ми постійно інновації застосовували, і нещодавно Урядом Люксембургу, міністром оборони нам було передано тридцять 3D-сканерів.

Це коштовний подарунок, розповідає Наталія Нестор. Тридцять таких сканерів коштують понад мільйон євро. Втім для України - це подарунок від Люксембургу.

Виходимо на вулицю. Розставлені мотори та частини крилатих ракет та дронів-шахідів. Наталія тримає сканер в руках.

Мультик був про робота з двома очима. Дуже схожий. - Так, бачите, як відбувається диджиталізація. Вони дуже легкі, можете потримати, в руках і направляєте на певний об'єкт. - Ви ближче підійдіть трошки. Починаються контури об'єкта. І проводите як пульверизатором. - Отак? ... - Це ви наводите на двигун від герані Шахід.

Уламки ворожих ракет і дронів-шахедів, якими рашисти атакували Київ і Київську область, теж можна досліджувати за допомогою нового обладнання.

І унікальний об'єкт... Калібр. Крилата ракета Калібр, майже завжди вона повністю руйнується.

Отриману від сканера картинку потім можна відтворити на комп'ютері у 3D-форматі, тоді експерт зможе продовжити працювати з цифровою моделлю. Кожен із доказів воєнних злочинів рашистів потрапить також до електронного реєстру, де накопичуються матеріали для майбутніх судових справ.

Наталія Нестор, заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України:

Вже виконано понад 10 тисяч експертиз за 9 місяців. І вони будуть основою, доказом в українських судах і у міжнародних судах, коли буде стояти питання щодо притягнення росії до відповідальності.

Експерт показує прізвища виробників.

Наприклад, Кордонська відповідала за цей напрямок з'єднань, а тут, наприклад Канаєва О.П. Калібр достатньо сучасна ракета рф. - Є арабські букви на Шахідах можна доказати, що це іранські саме?

Олексій Кузьменко, головний судовий експерт відділу досліджень ракетної та артилерійської зброї Київського науково-дослідного інституту судових експертиз:

Там деталі, які просто продаються в усьому світі, плати, наприклад, американські, паливна система, дивилися - італійська, помпа там польська, канадські там антени були, трубопроводи теж.

Після війни цим 3D-сканерам також знайдеться застосування - кажуть наші співрозмовники. Зокрема, їх можна використовувати для реконструкції автомобільних аварій, для фіксації травм загиблих… Але зараз найголовніше - притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців. Грамотне документування наслідків ворожих атак допоможе це зробити найбільш якісно.