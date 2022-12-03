35 снарядів! Саме стільки окупанти днями випустили по лікарні в Білопіллі. Руйнування розбирають досі. Також у місті пошкоджені лінії електропостачання та газопровід. І найстрашніше, загинув 15-річний хлопчик.

Ворожа атака заскочила підлітка на вулиці. Про наслідки обстрілу - далі.

Микола Шпетний, лікар-хірург:

Повністю зруйнований кабінет стоматолога з дороговартісним обладнанням, і наш кабінет також в непридатному для роботи стані.

Білопільські лікарі оглядають свої робочі місця. Пошкоджені операційні, хірургічний та рентген-кабінет, дитяче та приймальне відділення. В лікарні майже не залишилось цілих вікон. Є руйнування перекриттів, даху.

Юрій Мартиненко, головний лікар лікарні:

Обстріл вівся жостко і часто, як ви бачите, які руйнації нашої лікарні, багато прийдеться вкладувать і душі, і матеріальних затрат.

Цинізм рашистів - немає меж: по медзакладу влучили майже чотири десятки снарядів. Того дня перший вибух пролунав у Білопіллі за кілька хвилин до дев'ятої ранку. Росіяни гатили по місту із САУ. Богдан - старший син з багатодітної родини велосипедом повертався з базару додому.

Марина Омельченко, хрещена мати загиблого хлопця:

Начали бахкать, він їхав додому, і він буквально чуть-чуть не успів, всі були…бабушка забрала дітей у погріб, усі поховались а він буквально чуть-чуть не успів.

Снаряд розірвався просто біля 15-річного хлопця. Уламок наздогнав його за п'ять метрів від будинку. Богдан загинув одразу.

Марина Омельченко, хрещена мати загиблого хлопця:

Я сначала йшла думала, ще надежда якась була, що може він живий, може він не поїхав по молоко, а коли я підійшла, побачила, що він лежить, я по курточке, я бачу, красна курточка, в нього тільки красна курточка, я тоді як підійшла, там лиця немає.

Богдан був справжнім помічником в родині, наглядав за двома молодшими братами та сестричкою, допомагав по господарству - розповідає хрещена. Жінка ніяк не збагне: ось була жива дитина, мить - і не стало!

Марина Омельченко, хрещена мати загиблого хлопця:

По дому помогав, корова, хозяйство, все на ньому було. По дому все, золота дитина була, буквально уничтожили не було ни лица ничого, немає, спина вся уничтожена, це іменно моя була дитина, того що я хрестила, я його з самого пупьянка і памперси міняла і кормила.

Рятувальники, які розбирають завали медзакладу зазначають: дивом жертв того ранку не стало в десятки разів більше. Адже лікарня була повна пацієнтів, що прийшли на прийом. Та почувши перший вибух, медики повели людей в укриття.

Микола Шпетний, лікар-хірург:

Виходимо, отут якраз у нас лавки, на яких сидять люди, тоже їм говорю, що бігом давайте в укриття. І буквально може хвилина пройшла, як стався оцей вибух.

Юлія Зайцева, кореспондент: