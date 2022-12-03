Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про те, що поведінка росії показує, що кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів. Про це вона сказала під час прес-конференції.

Президент Байден сказав, що якби путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали "ні" путінській анексії.

За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.

путін не щирий і не готовий до цього.

Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.

У нас не було б 143 країни, які сказали "ні" анексії українських територій, якби сам путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут.

Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення рф до України.