Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив про те, що українські військові провели навчання поблизу кордону з білоруссю. Про це повідомляється у Telegram.

У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.

Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.