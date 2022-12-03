ЗСУ провели навчання на кордоні з білоруссю (відео) [ Редагувати ]
Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив про те, що українські військові провели навчання поблизу кордону з білоруссю. Про це повідомляється у Telegram.
У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.
Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.
Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.
В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.
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