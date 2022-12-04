У Києві та області продовжуються екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У неділю, 4 грудня, у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
Графіки обмежень поки не діють.
В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
За даними енергетиків, у Київській області сьогодні теж діють аварійні відключення електроенергії, тому графіки не працюють.
по темі
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей
У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ
У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла
Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів
Станом на п'ятницю, 25 листопада, у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву