Сильний вітер, ожеледиця і мороз до -12: прогноз на 5 грудня [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, в Україні очікуються погодні гойдалки - від сонячної погоди до морозів з позначкою у -12 градусів.
Прогноз погоди на завтра оприлюднила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у понеділок антициклон продовжить впливати на погоду в Україні. Найближчої ночі у східних, північних та центральних областях температура повітря становитиме від -6 до -12 градусів. На заході та півдні в нічні години очікується до -3.
"У понеділок вдень максимальна температура повітря становитиме -2...-5 градусів. На заході та півдні - знову тепліше, щонайвище від -1 до +3. Практично повсюди буде рвучкий вітер. Напрямок - з південного сходу. Опадів поки не видно завтра - антициклон. А на сході України - навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення", - продовжила Діденко у прогнозі погоди.
Невеликі дощі, за словами синоптика, у понеділок можливі лише у західних областях. Досить прохолодно буде у Києві. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -6 до -9 градусів, а вдень "потеплішає" до -2...-4.
Потепління у східних, північних і центральних областях, як зазначає Діденко, очікується з середини наступного тижня.
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