Окупанти невпинно гатять по Нікополю: подробиці останньої атаки [ Редагувати ]
І вдень, і вночі під ударом ворожої артилерії Нікопольський район, на Дніпропетровщині. Окупанти 10 разів обстріляли громаду напередодні, і щонайменше 20 разів сьогодні. Є жертви серед цивільних.
І такі вогневі атаки лише з кожним днем стають все інтенсивніше, стверджує Олена Мендалюк. Вона на власні очі побачила, як виживають люди під щоденними обстрілами.
Окупанти не припиняють обстрілювати мирне населення Нікополя. Гатять з ночі, і весь день... Залпи ворожої техніки чути майже щогодини. Це двір пана Олександра, поки родина ховається в підвалі, господар показує наслідки.
Олександр - житель Нікополя:
Ну вы видите какие повреждения, плюс все окна в доме и в гараже. Какое количество окон? Полностью повреждено 4 окна и 2 окна на лутках телипается и все.
За ніч російська армія може випустити більше як пів сотні реактивних снарядів. Гатять по приватному сектору. Так напередодні росіяни пошкодили майже 20 дворів.
Зинаїда - жителька Нікополя:
Дуже гучно було, дуже страшно було. Криша полетіла, тріск шиферу. Дуже страшно було.
Надія Фоміна - жителька Нікополя:
Это было что-то страшное. Я еще не спала. Сильный взрыв. Летит стекло. Крышу надо полностью менять одну сторону. Нету стекла, машина. Дверь не закрывается, вырвало дверь, замок. Это было очень страшно.
А це вже наслідки прямого влучання реактивного снаряду в багатоповерхівку. У стіні діра, навколо все чорне, що не зруйнував ворожий снаряд, донищила пожежа.
Під час артилерійського обстрілу цієї багатоповерхівки поранено місцевого жителя.
Марина - голова ОСББ:
Чоловік як раз заходив у підʼїзд і вибоховою хвилею його накрило. Слава Богу, всі живі. Дуже багато квартир. Ще кількість не можу навіть порахувати, бо не всі вдома, не всі в місті. Значні пошкодження.
Як тільки ворожі залпи стихають - люди беруться за прибирання, згрібають розбите скло. Забивають розбиті шибки.
Віктор - житель Нікополя:
Очень оперативно сработали местные - начальник ОСББ, местные власти, привезли буквально через 30-40 минут после происшествия листы ЮСБ и тут до коменданского часа распиливали все по размерам.
За майже 6 місяців постійних обстрілів у Нікополі пошкоджено більше 2 тисяч приватних будинків і ще майже півтисячі багатоповерхівок. Жителі під час атак росіян ховаються у місцевомі спорт клубі.
Марина - жителька Нікополя:
Його власник Дмитро, з Донецька. У 14-му переїхав на Дніпропетровщину. Спершу свій клуб надав як укриття, а зараз облаштував і пункт незламності.
Дмитро Дейнега - власник фітнес-клубу:
У нас есть генератор и сейчас все работает на генераторе. Подумали почему бы и нет, прийти сюда погрется. Чай есть, горячая вода есть, свет есть. Зарядиться есть. Люди приходят с детками. Тут было и до 30 детей, сейчас 10 с мамами конечно. Ну по крайней мере они сдесь спят.
Загалом у Нікополі багато закладів, які облаштовують у себе пункти незламності. Також їх відкрили і в адмінбудівлях. Тут окрім обігріву людей ще й годуватимуть.
Галина - чергова пункту незламності:
Социальная служба будет кормить обедами. Какие они будут, посмотрим, но судя по прошлому, люди были довольны. Было второе и чай, печенье.
Під час блекауту критична інфраструктура міста працювала на генераторах. Сьогодні у міськраді розроблять план, як забезпечити безперебійну централізовану подачу води.
Олександр Саюк - міський голова Нікополя:
Ми робимо декілька варіантів, які дозволять нам забезпечити питною водою більшості в місті Нікополі, щоб саме це було через водопостачання без підвозу.
Сьогодні у Нікополі кожен на своєму місці показує, що вони незламні. Адже залишаються жити і працювати у рідному місці попри щоденні обстріли, нестачу світла, води і тепла.
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