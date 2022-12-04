США не спостерігають інтересу до переговорів у росії - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США вважають, що влада росії не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни проти України.
"У дипломатії завжди є сенс, якщо сторони, про які йдеться, а в даному випадку Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. Ми ж спостерігаємо принаймні останнім часом прямо протилежне", - заявив Блінкен.
За його словами, навіть незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру", глава кремля володимир путін "подвоїв та потроїв" свою агресію - почав мобілізацію, спробував анексувати українські території і зараз хоче "зробити зиму своєю зброєю".
"Він не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику. Ось що відбувається. Тож поки Путін не продемонструє, що він справді зацікавлений у змістовній дипломатії, навряд чи щось вийде", - додав держсекретар.
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