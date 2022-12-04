Німеччина готується до нової хвилі біженців з України: скільки людей може прийняти столиця [ Редагувати ]
Німеччина готується до нової хвилі біженців з України. Експерти прогнозують, що росія продовжить атакувати цивільну інфраструктуру і люди тікатимуть від холоду та темряви.
Тетяна Логунова побувала у берлінському центрі прийому вимушених переселенців. І розпитала, скільки людей в змозі прийняти німецька столиця і де їх планують розмістити.
Тегель. Ще кілька років тому тут був розташований центральний аеропорт німецької столиці. Потім його перенесли за місто, а в терміналах відкрили вакцинаційний центр і щепили берлінців від коронавірусу. Тепер тут чути українську мову. В колишньому аеропорту працює осередок прийому і розподілу біженців з України.
Автобусна зупинка біля одного із терміналів. Тепер тут курсує усього один-єдиний маршрут – "Україна-Тегель". Кожні півгодини спеціальні шаттли привозять в аеропорт українців, які прибули на центральний залізничний чи автобусний вокзали. Керівниця центру з прийому біженців Клеопатра Тюммлер проводить нам невелику екскурсію.
Клеопатра Тюммлер, керівниця центру з прийому біженців:
Спершу ми пропонуємо людям гарячий напій, потім на них чекає співбесіда з працівниками міграційної служби. Ті перевіряють документи, питають в людей, чи є в них родичі або друзі в Берліні, інших німецьких містах. І тут одразу вирішується - лишається людина в столиці або їде далі.
Новоприбулих розподіляють по німецьким землям за квотним принципом. У Берліні щодня залишають в середньому 100-150 українців. І спершу вони живуть в аеропорту - у місті, яке від березня прийняло понад 100 тисяч українців, вже немає вільного соціального житла.
Клеопатра Тюммлерю, керівниця центру з прийому біженців:
Усім українцям, які отримали розподілення в Берлін і яким немає де жити, ми пропонуємо дах над головою. Ми селимо людей або на території терміналів, або у великих наметах, які обігріваються. В залежності від того, де наразі є місця.
Натепер на території аеропорту живуть більше двох тисяч українців. Деякі приїхали ще на початку листопада. Як, наприклад, Галина із Запоріжжя.
Галина, біженка з України:
В последнее время, начало ноября - конец октября Запорожье находилось в большей степени под ударом, пришлось выезжать.
Галину, як і решту біженців, обіцяють переселити. Утім, коли і куди поки незрозуміло.
Галина, біженка з України:
Говорят, что нам должны выдать жилье, но я уже достаточно долго здесь нахожусь. И физически пребывать здесь уже достаточно тяжело.
На окрему кімнату в гуртожитку чекають і Світлана з Ларисою - сестри з Лисичанська. Останні кілька місяців вони жили на Західній Україні, у Німеччину виїхали, коли почалися відключення тепла та електрики.
Світлана, біженка з України:
В тесноте, да не в обиде. Приветствуют хорошо.
Лариса, біженка з України:
Тепло. Главное тепло.
Світлана, біженка з України:
Выплаты получили первые. Жить можно.
Влада Німеччини очікує, що найближчим часом кількість біженців з України може зрости. Адже росія навряд чи припинить атакувати цивільну інфраструктуру і люди тікатимуть від холода та темряви. І тоді Берлін та інші німецькі землі опиняться на межі своїх можливостей.
Моніка Хеббінгхауз, представниця берлінського відомства з питань біженців:
Наразі людей не так багато. Утім, у нас все одно є проблеми з розселенням. У Берліні майже не залишилося вільного житла. Ми шукаємо помешкання, але змушені паралельно будувати тут, на території аеропорту додаткові намети, щоб приймати переселенців. Якщо раніше люди затримувались в центр прийому максимум на добу, то тепер змушені жити тут тижнями. Якщо буде нова хвиля біженців, ситуація стане ще більш драматичною.
Про загрозу нестачі житла ще місяць тому попереджали експерти з міграції. Гаральд Кнаус - керівник аналітичного центру "Європейська ініціатива стабільності" закликав політиків готуватися до нової хвилі біженців. І заохочувати родини в різних європейських країнах приймати українців. В обмін на пристойну матеріальну допомогу.
Гаральд Кнаус, експерт з питань міграції, керівник аналітичного центру "Європейська ініціатива стабільності":
Звісно, відповідальність несе держава. Але у нас надзвичайна ситуація, нічого подібного до цього Європа не переживала 70 років. І в розпорядженні держави немає одразу мільйона порожніх квартир. Звичайно, держава повинна і шукатиме житло, але якщо ми не хочемо, щоб люди провели зиму в контейнерах і наметах, ми повинні мобілізувати громадянське суспільство. За такої схеми виграють усі: держава, українці та волонтери, які захочуть дати їм притулок.
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