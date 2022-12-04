Що вдягнути, аби не змерзнути ані вдома, ані на вулиці? І чи варто одягати на себе одразу півгардероба? Наша Анна Каменєва зібрала теплі поради. Далі - рубрика "Маєш знати: як зігрітися".

Так, шо тут ще в мене є тепле. Оце. Вже вдягнула четверо штанів. Тепер от четвертий светр. Коли вдома опалення немає, я думаю, це мені буде в самий раз, щоб зігрітися. Можна ще куртку вдягнути. І, мабуть, шапку. Як казала моя бабуся - одягнулася як капуста. Але насправді хоч і тепло так в цьому одязі, але рухатися, і тим більше робити щось по дому - дуже незручно. То чи треба одягати по 5 штанів і 5 светрів, аби зігрітися удома? Сьогодні в цьому і будемо розбиратися.

А допоможе правильно і тепло мені одягнутися альпініст із 25-річним стажем. Сергій - професійний гірський гід, організовує сходження на найцікавіші гори чотирьох континентів. Підкорив не одну вершину і точно знає, як треба одягнутися, щоб не замерзнути.

Сергій Лахоцький, альпініст, професійний гірський гід:

Якщо ми маємо з чогось почати, то зверху на білизну бажано вдягати те, що зараз називається термобілизна, або функціональна білизна.

Зроблена з вовни спеціальної породи, називається мерино, тобто меріноса. Вона якраз підійде для щоденного використання і вона більше всього якраз націлена не на заняття якимось активно спортом, а на те, щоб носити на щодень. Ось яскравий приклад спортивної термобілизни. Ця термобілизна не розрахована на те, щоб її носити постійно довго. Тобто ви її там вдягайте на день, тобто 8 годин покаталися на лижах, потім прийшли в номер і зняли.

Для щоденного використання я би радив використовувати натільну білизну з вовни, підійде і сама звичайна така бавовняна облягаюча термобілизна, функціональна білизна. Вона набагато дешевше і якщо вам просто сидіти вдома, грітися і пити чай з термоса, і гладити кішку, то вона цілком підійде.

Ціни на термо - різні. За комплект професійної, брендової білизни, яка потім ще може згодитися вам для занять спортом, доведеться викласти від тисячі до кількох тисяч гривень. Є в інтернеті і дешевші варіанти - за кофту і штани - від 700 гривень. Але і термо можна замінити на щось схоже.

- Щось таке облягаюче на себе, приємне на дотик. Все, де бавовна буде складати 90 відсотків і більше, це все для спокійної носки, не для активної. Тобто вам варто 1 раз зіпріти гарно в цьому, і вона вже буде на вас сохнути дуже довго і весь час ви будете мерзнути. - А обтисла, ви кажете, це 1-й шар має бути обтислий? - Так. Те, що ви безпосередньо вдягаєте вже на тіло, термо білизна, то воно бажано щоб воно було як друга шкіра, щоб вона повторювала рельєф плюс мінус вашого тіла. Не так як гідрокостюм але по-можливості. Це так звана переміна,тут 50 на 50 вовни і синтетики. Для щоденної носки це буде OK. - Супер термо взяли. І штанці це тут в нас так.

Перший шар обрали. Йдемо за другим.

Сергій Лахоцький, альпініст, професійний гірський гід:

Це може бути допустимо щось таке. Це синтетичний матеріал. Це фліс. Фактично це такий більш сучасний технологічний варіант тих самих спортивних штанів, до яких ми всі звикли. Можете замінити такий високотехнологічний виріб на щось більш просте, але схоже за дизайном, матеріалами, але це буде просто простіше. Можливо, не таке ефективне, але набагато дешевше.

Але принцип той самий, тобто купили собі колготки 100 ден, зверху купили собі такі спортивні штани модні. - Значосом. – Так, обов'язково має там бути Гучі або Версаче написано. На ринку таких багато. Але якщо крім жартів вони також будуть працювати. Вони будуть виконувати свою функцію. Отакі можна як 2-й шар використовувати? Це синтетика, це шерсть і фактично для наших сценаріїв використання не буде якоїсь критичної різниці між ними. Тобто ви можете вибирати, що вам подобається. Питання, я помітила що 2-й шар він такий от вільний має бути, а чому? Тобто не обтисле, я правильно розумію?

Насправді гріє повітря. Тобто коли ми вдягаємо кофту, це не тому, що це волокно чи цей матеріал нас гріє, нас гріє та кількість повітря, яка знаходиться між волокнами утеплювача. Це повітря всередині воно не рухається. Поступово ви нагріваєте його теплом свого тіла.

Тому якщо ми підберемо все таке мінус 2 розміри, отаке що у вас буде облягати повністю, у вас там не залишиться того повітря, яке буде берегти ваше тепло. Тому, звичайно, якщо 1-й шар нас має облягати нормально, щоб тіло неконтактувало з холодним повітрям. Другий шар має бути більш вільним для того, щоб там залишилося повітря, яке ми будемо поступово нагрівати.

Одяг для другого шару - на будь-який смак і гаманець - від кількох сотень гривень - до кількох тисяч. Головне, щоб був вільним. А тепер до шкарпеток. Якщо у вас холодні ноги, то якщо вам зверху буде 100 шарів одягу - вам це не сильно допоможе.

- Ви можете вибрати. Ну звісно ж рожеві. Значить це шкарпетки бігові і вони в першу чергу націлені на те, щоби гарно транспортувати вологу від ваших ніг назовні. - Тобто якщо я буду бігати то можна в них, якщо вдома то краще інші? - Так. Для міста да не очень буде вона гарно. Ви можете підбирати собі шкарпетки для альпінізму або шкарпетки для, допустимо, сноуборду, гірських лиж, вони можуть вам теж підходити. Я проти бавовняних шкарпеток на щодень в екстримальних умовах відключення. Великий мінус бавовни - вона вбирає в себе вологу і все, і стоп, вона висохне не скоро на вас, може і ніколи, поки ви її не знімете. Для дому якраз підходить оце Карпати style. Тобто брати звичайні в'язані шкарпетки.

- До речі, махрові шкарпетки?- Махрові та сама штука. Якщо є зима, будь-які шкарпетки гладкі зовні і всередині з якою структурою рельєфною, начосом, з такими такими от рубчиками, вони будуть класно, краще зберігати тепло.

Отож підсумуємо. Наш базовий шар - термобілизна. А тепер другий шар. Це в нас флісова кофта і штани. Ну що, готово! Мені в цьому досить тепло. Але заабули про головне. Про ноги. Як казав Сергій, можна термошкарпетки, або як варіант, такий справжній карпатський стиль - вовняні гуцульські шкарпетки. Їх і пошукаємо на ярмарку.

Ось вони, натуральні шкарпетки з овечої вовни. Коштують такі 180 грн. Дивишся на них - і одразу стає тепло. Єтут і ось такі тапочки, теж з овечої вовни. Такі - ціна стартує від 250 грн. Я зараз приміряю. Мʼякенькі і тепленькі.

Є у цього продавця і такі яскраві ангорові шкарпетки, теж із Карпат, і теж - натуральні. Коштують такі - мінімум 280 гривень. Тут, до речі, є і такі жилетки із вовни - які теж не дадуть замерзнути. Можна їх - як другий або навіть третій шар одягу.

Мабуть, серед українців чи не найбільше про життя в холодах знають наші полярники. От в них і розпитаємо, які вони знають секрети і лайфхаки, як тепло одягатися. Доброго дня. Як у вас там погода?

Хомко Володимир, системний адміністратор станції "Академік Вернадський" (27 українська антарктична експедиція), Гоголь Сергій, біолог станції "Академік Вернадський" (27 українська антарктична експедиція):

Доброго дня. Погода у нас, як на кінець весни, не дуже тепла. Наразі -3 градуси, збирається хуртовина. Весна взагалі холодна була.

Ми б хотіли підготуватися з вашими порадами до можливого відключення опалення на кілька днів. Що, можливо, з вашого досвіду полярників ви можете порекомендувати - як одягатися, чи, можливо, є якісь лайхфаки у вас?

В нас є 2 термобілизни. Одна - щоб відводити вологу, а інша зігріває. Чому вологу потрібно відводити? Тому що ми рухаємося, ми швидко не почуємо і потім ми будемо мокрі і нам стане холодно.

На термобілизну можемо одянути теплі костюми під отакі штани, і тоді зазвичай набагато тепліше. Нам головне захиститися від вітру. В нас є якраз бафи, також рукавиці теплі, флісові. Все закрито, навіть очі. Ми берем лижні маски.

Саме головне правило в Антарктиді - краще тепліше вдітися, а потім вже якщо тобі стане жарко, тепло, то краще роздітися і зняти якийсь шар утеплення.

Куртку, можна її брати трошки більше, щоб під низ можна було вдягнути ще додатковий одяг. Тому що якщо вона буде тісна, так само взуття, дуже важливо, щоб взуття не було тісним. Бо коли взуття тісне, точно буде холодно.

Цими ж секретами поділився з нами і Сергій. Якщо взуття - то приблизно на розмір більше, і краще - на мембрані. Обовʼязково шапка і рукавиці. А ще є туристичний лайфхак.

Сергій Лахоцький, альпініст, професійний гірський гід:

Це хімічні грілки, так названі, які починають працювати від контакту з повітрям. Тобто нам не потрібно ніяких там особливо танців з бубном, відкриваємо, помахали трішки, почекали, хвилин через 5 вони нагріваються, вони робляться прям гарячі. Отут стверджується, що 8 годин, але за моїм досвідом вони реально десь 5-6 годин дають. Єще подібні грілки, але сольові, вони багаторазові.

На вулиці я вже кілька годин і, чесно кажучи, трохи змерзла в ноги. Тому є шанс перевірити метод, який нам рекомендував Сергій - це грілки, устілки для ніг. Їх треба потрусити трохи і спробую покласти у черевик. Реально стала тепла, гріє. Я ще чула про метод, що можна так само в взуття класти гірчичники. Чи дійсно це допомагає, які ще є народні методи і чи діють взагалі вони - про це вже розповім в наступних випусках рубрики – "Маєш знати як зігіртися".