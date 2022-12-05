Уже завтра набудуть чинності цінові обмеження на російську нафту. "Стелю" "Велика сімка" та Рада ЄС погодили у листопаді - на рівні шістдесяти доларів за барель сирцю, що транспортується морем. Тож як діятимуть цінові санкції? І чи вдасться їм потопити російську економіку? Зʼясовувала Ольга Жидецька.

Не більше 60 доларів за барель. G-7 та Рада ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. Мету цієї заборони у прес-релізі Євроради визначили так:

Обмеження стримає стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, і різко скоротить доходи Росії від продажу нафти після того, як вона розв'язала свою незаконну агресивну війну проти України.

Це обмеження стосується палива, яке перевозять морем. Воно доповнює європейське нафтове ембарго, яке теж набуде чинності 5 грудня. Та на відміну від цієї заборони цінова стеля фактично діятиме і для третіх країн. Тобто - якщо хтось захоче купити російську нафту дорожче - просто не зможе її довезти. Бо європейські та американські перевізники не возитимуть таких вантажів, а надійні страховики - їх не страхуватимуть. Тож таких танкерів не прийме жоден порт. І це відчутний удар по російській економіці:

Ігор Ліпсіц, професор Вищої школи економіки Росії:

Когда ты попадаешь под санкции, возрастает риск работы с тобой. И раз риск - все требуют с тебя большего дисконта. И покупатели, которые боятся, что нефть не дойдет. И перевозчики. Россия пытается сейчас покупать какие-то танкеры, страховать танкеры в российских страховых компаниях. Но вот мы уже знаем, что Китай и Индия не очень хотят пускать в свои порты танкеры застрахованные российскими страховщиками.

У Кремлі пішли ва-банк і заявили, що взагалі не продаватимуть нафти країнам, які підтримають граничну ціну. Економісти на те кажуть: перед прогнозованим ембарго на російський сирець сформувався певний ажіотаж. Тож Москва трохи підзаробила і певний час справді може шантажувати світ скороченням постачань. Натомість тривалі погрози - рівнозначні пострілу собі в ногу.

Борс Кушнірук, економіст:

Половина, більше половини російського бюджету надходить з продажу нафти й нафтопродуктів. Росія довго витримати це не зможе вона буде шукати можливість продавати навіть з обмеженнями.

За підрахунками Міжнародної енергетичної агенції, завдяки новим нафтовим санкціям до 2030 року частка Росії на світовому ринку вуглеводнів скоротиться приблизно на 13% проти торішніх 20. А Кремль недорахується близько трильйона доларів експортних доходів. Натомість у Києві вважають: цього замало. Сьогодні російську нафту на біржах продають по півсотні доларів за барель.

Володимир Зеленський, Президент України:

Не назвеш серйозним встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави терориста. Росія завдала вже колосальні збитки багатьом країнам світу свідомою естабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на справжнє її енергетичне роззброєння.

Дискусії щодо цінової стелі були запеклими - Польща і країни Балтії наполягали на 30 доларах. Тоді як Греція і Мальта навпаки хотіли підвищення до сімдесяти. Нинішній компроміс в 60 - вважають на Заході - має послабити росію, і водночас дозволить їй залишатися на ринку задля уникнення стрибка цін. Нині Росія постачає приблизно 3,5 млн барелів нафти на день. Повне західне ембарго може скоротити цей обсяг приблизно на третину. І це може призвести до стрімкого здорожчання.

Воллі Адаємо, заступник міністра фінансів США:

Ми вважаємо, що діапазони цін, які обговорювалися, досягають цих двох цілей і забезечують становище, коли доходи Росії зменшаться, одночасно зберігаючи людям доступ до надійної та дешевої енергії. І головне, про що слід пам'ятати, ми починаємо з 60 доларів, але у нас є можливість зрушити цінову межу далі.

Щодо економічного впливу на росію такого обмеження, то аналітики констатують - найближчих кілька місяців очевидного ефекту не ми точно не побачимо. Однак воно дасть результат у перспективі. Як і решта санкцій.

Борис Кушнірук, економіст:

Санкції не зупинять російську агресію. Завдання санкцій - ослабити росію до такої межі, щоби вона не змогла розвʼязати нову військову агресію. А цю агресію можуть зупинити лише наші військові і західна зброя.

Санкційний режим проти росії може діяти багато років. І скасувати його буде непросто. За цей час світ пристосується жити без російського палива, а можливо, взагалі перейде на відновлювані джерела енергоресурсів.