І значно швидше і показовіше, ніж економіка росії - тріщить її пропаганда. Бо від наративу "Київ за три дні" - до істерики про міжнародний трибунал - минуло лише 9 місяців. Кремлівські крикуни з екранів федеральних каналів уже відкрито заговорили про Гаагу. Бо з одного боку вони чітко розуміють, відповідальності їм не уникнути. А з іншого боку - лякалкою про трибунал вони намагаються приструнити і російський народ.

То чого ж більше в новій методичці: страху чи цинічного розрахунку? Карина Вакарєва про новий симптом хворобливої російської пропаганди.

Останніх кілька місяців пропагандистські ток-шоу втрачають аудиторію. Донедавна рейтингові передачі Соловйова та Скабеєвої стали бенефісом песимізму. Хід воєнних дій, мʼяко кажучи, не тішить путінських крикунів. Бо ж на фронті не відбувається нічого, що можна було б записати до списку перемог. А кілька днів тому, редакторка "Раша тудей" Маргарита Симоньян узагалі влаштувала істерику:

Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть - Гаага условная или конкретная - ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает.

Зачекайте-зачекайте. Ви ж не подумали, що кремлівські пропагандисти, які на брехні мільйони нажили - заговорили вперше щиро, злякавшись відповідальності?

Михайло Шейтельман, політтехнолог:

Эти люди, которых мы видим - вершина пропагандистской машины. Соловьев, например, Симоньян, ну и Скабеева уже в первом ряду оказалась за время войны, - не надо же думать, что у них есть свои собственные эмоции. Это их работа. Не надо актёров принимать за людей.

Тож після Симоньян естафету підхопила Ольга Скабеєва.

Претензии будут предьявлены к каждому, без исключения. Пособник он путинского режима или мимо проходил - не важно. Виноватыми будем все.

Схоже, путінським крикунам спустили нову методичку під кодовою назвою – "Страх, трєпєт, Гаага".

Если что, у стеночки нам стоять всем вместе. И никто вас с нами не пожалеет.

Концепт такої риторики дуже простий - залякати глибинний народ відповідальністю, яка чекає на всіх росіян після поразки в Україні. Іншими словами -

Вадим Денисенко, політичний експерт:

Якщо ми не будемо воювати на Україні, то завтра колективний Захід зайде до нас і нам кінець. А це один із найбільших страхів росіян - страх розвалу російської держави.

Й ось коли, з контрнаступом ЗСУ, трибунал ближчає - Скабеєва у студії заявляє: аби не було Гааги, Україну слід знищити.

Нужна такая активизация боевых действий. И надо так жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира.

До слова, "бомбити" збирається не лише Скабеєва. Екс-директор "Роскосмосу" - Дмитро Рогозін - знову Київ взявся брати.

Я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать. Так же, как брали Вену, Берлин, как брали Будапешт.

А якщо дійде до Гааги, то у Соловйова є універсальне рішення.

Весь мир в труху, но не сейчас. Бахнем, обязательно бахнем.

Від "демонтажу України як держави" до "як уникнути трибуналу" - дев'ять місяців. Російські пропагандисти вперше публічно визнали - вони вчиняють злочини. Бо ж невинних у Гаагу не повезуть. Головне завдання Кремля сьогодні – "виклянчити" перемовини. А з ними - і "припинення вогню".

Микола Давидюк, політолог:

Якщо умови будуть: полишення всіх територій до 91-го року, виплата всіх репарацій і вибачення росії за те, що сталося - я думаю, що Україна такі перемовини може розглянути. Але якщо це буде - залишатися на позиціях до 23-го лютого, то Україну це точно не влаштує, Україна хоче повернення Криму, Донбасу і всіх наших територій.

Тож якщо "другій армії світу" доведеться з ганьбою відступати - ось тут і знадобиться методичка про Гаагу.

Михайло Шейтельман, політтехнолог:

Смотрите, а мы легко отделались, как путин всех переиграл. Мы сейчас отдали всего лишь Крым и Донбасс, должны мы всего лишь два триллиона долларов, не так уж и много. А в Гаагу мы сдали всего лишь 50 полковников и 132 генерала. Видите, а вас всех спасли.

Обов'язково згадають і про двірника, про якого говорила Симоньян.

Михайло Шейтельман, політтехнолог:

Выведут его на сцену и скажут - он спасён, это дворник из Кремля, он не арестован.

До речі, зараз у Гаазі судять "колегу" російських пропагандистів - Фелісьєна Кабугу із Руанди. Його вважають "натхненником" одного із найбільш кривавих геноцидів у світі. Радіо, де він працював, закликало до масових вбивств жінок-тутсі. Тоді за трохи більше ніж 100 днів загинули від 500 тисяч до мільйона людей. Тобто Гаага не загрожує двірнику, що підмітав у Кремлі. Хоча… одному кухарю таки точно загрожує.