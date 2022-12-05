Напередодні Дня Збройних Сил українці збирають подарунки військовим: щоб на передовій, в надскладних умовах - захисники відчули підтримку та тепло сердець співвітчизників.

В Одесі до привітань приєдналися і вимушені переселенці з нині окупованих територій. Що підготували - дивіться.

В Одесі, у штабі переселенців з Нової Каховки, нині людно. Біженці збирають допомогу захисникам України, аби привітати їх з Днем Збройних Сил, який відзначатиметься шостого грудня. Свої подарунки військовим підготували і маленькі Вікторія та Анастасія.

Анастасія Косіцина, школярка:

Я намалювала дім і Україну. Я хочу, щоби наші солдати повернулися додому живими! Україна переможе!

Малюнки та поробки від дітей, а ще зворушливі листи від дорослих! Сімдесятирічна Тетяна Іванівна каже: вчора весь вечір при свічках писала послання бійцям. Сказати хочеться дуже багато - тож обдумувала кожне слово.

Тетяна Тимошкіна, переселенка з Нової Каховки:

Хочеться, щоб вам стало хоч трошечки тепліше в ці холодні дні, щоб ви відчули тепло наших сердець і турботу. Знайте, що ми ні на хвилину не забуваємо про вас, молимося, щоб Господь зберіг вас і прискорив нашу Перемогу! Слава Україні, слава ЗСУ!

Теплі шкарпетки, печиво, смаколики, перев'язувальні матеріали, окопні свічки, обереги: впродовж двох тижнів біженці готували це все для фронту - щоб сказати, наскільки вірять у бійців та чекають їх з Перемогою. Окремі подарунки - для дівчат на передовій.

Олена Кайданенко, переселенка з Нової Каховки:

Хлопцям ми спочатку зробили долоньки з серцями, а потім матусі кажуть: але ж там є і дівчата - жінки-захисниці, тоді я кажу: давайте ми зробимо для них - ну, що для жінки? Звичайно - віночок!

І щодня, передивляючись новини з Херсонщини, жителі нині окупованої Нової Каховки із завмиранням серця чекають на звільнення рідного міста.

Наталія Мельник, переселенка з Нової Каховки:

Ми ж жили в окупації частково і ми на своїй шкурі відчули отой весь пресинг такий, коли поруч з тобою йдуть з автоматами - і ти в душі їх ненавидиш і хочеться взяти і задушити, а ти не можеш нічого зробити!

Такі подарунки переселенці відправлять у десять підрозділів Збройних Сил. А потім - почнуть збирати нову допомогу, адже підтримки військові потребують не лише на свята.

Наталія Марченко, переселенка з Нової Каховки: