Напередодні Дня Збройних Сил українці збирають подарунки військовим: в Одесі до привітань приєдналися і вимушені переселенці [ Редагувати ]
Напередодні Дня Збройних Сил українці збирають подарунки військовим: щоб на передовій, в надскладних умовах - захисники відчули підтримку та тепло сердець співвітчизників.
В Одесі до привітань приєдналися і вимушені переселенці з нині окупованих територій. Що підготували - дивіться.
В Одесі, у штабі переселенців з Нової Каховки, нині людно. Біженці збирають допомогу захисникам України, аби привітати їх з Днем Збройних Сил, який відзначатиметься шостого грудня. Свої подарунки військовим підготували і маленькі Вікторія та Анастасія.
Анастасія Косіцина, школярка:
Я намалювала дім і Україну. Я хочу, щоби наші солдати повернулися додому живими! Україна переможе!
Малюнки та поробки від дітей, а ще зворушливі листи від дорослих! Сімдесятирічна Тетяна Іванівна каже: вчора весь вечір при свічках писала послання бійцям. Сказати хочеться дуже багато - тож обдумувала кожне слово.
Тетяна Тимошкіна, переселенка з Нової Каховки:
Хочеться, щоб вам стало хоч трошечки тепліше в ці холодні дні, щоб ви відчули тепло наших сердець і турботу. Знайте, що ми ні на хвилину не забуваємо про вас, молимося, щоб Господь зберіг вас і прискорив нашу Перемогу! Слава Україні, слава ЗСУ!
Теплі шкарпетки, печиво, смаколики, перев'язувальні матеріали, окопні свічки, обереги: впродовж двох тижнів біженці готували це все для фронту - щоб сказати, наскільки вірять у бійців та чекають їх з Перемогою. Окремі подарунки - для дівчат на передовій.
Олена Кайданенко, переселенка з Нової Каховки:
Хлопцям ми спочатку зробили долоньки з серцями, а потім матусі кажуть: але ж там є і дівчата - жінки-захисниці, тоді я кажу: давайте ми зробимо для них - ну, що для жінки? Звичайно - віночок!
І щодня, передивляючись новини з Херсонщини, жителі нині окупованої Нової Каховки із завмиранням серця чекають на звільнення рідного міста.
Наталія Мельник, переселенка з Нової Каховки:
Ми ж жили в окупації частково і ми на своїй шкурі відчули отой весь пресинг такий, коли поруч з тобою йдуть з автоматами - і ти в душі їх ненавидиш і хочеться взяти і задушити, а ти не можеш нічого зробити!
Такі подарунки переселенці відправлять у десять підрозділів Збройних Сил. А потім - почнуть збирати нову допомогу, адже підтримки військові потребують не лише на свята.
Наталія Марченко, переселенка з Нової Каховки:
Те, що можемо ми зробити кожен зараз - це ліки. Ліки, це, наприклад, чаї, протизастудні - це те, що не коштує багато грошей але можна купити та передати хлопцям – це дуже потрібно!
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