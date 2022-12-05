Вибух на Троєщині в Києві: з'явилися деталі [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 4 грудня, у Києві, на Троєщині, у багатоповерхівці вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві в Facebook.
- Вибух стався близько 20:46 у 22-поверховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці.
- У квартирі на 17 поверсі вибухнув газовий балон без послідуючого горіння.
- Зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири.
- Від уламків вибуху пошкоджені припарковані біля будинку три легкові автомобілі, а також кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.
Лікарі госпіталізували 38-річного орендатора квартири, який отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї.
До ліквідації наслідків залучили 12 рятувальників та три одиниці техніки.
У ДСНС закликають жителів Києва обережно користуватися газом та дотримуватися правил безпеки.
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