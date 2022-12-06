"Ще два посольства України отримали небезпечні пакунки" - Кулеба [ Редагувати ]
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що ще два українські дипломатичні представництва отримали небезпечні пакунки. Йдеться про посольства в Румунії та Данії.
Про це він сказав під час брифінгу.
Маємо нові випадки надсилання небезпечних пакунків. Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки та тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не втрачати свій час та гроші на поштові марки, нічого ви цим не досягнете.
по темі
У п'ятницю, 2 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами та обговорив важливі теми
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що останнім часом посольства України 17 разів отримували різноманітні посилки та листи із погрозами, а також вибуховими речовинами
Україна веде переговори з союзниками про передачу систем протиповітряної оборони Patriot. Діалог зрушив з мертвої точки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що для відновлення енергосистеми Україні потрібні дві речі
Україна поки що не отримала доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців