Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot [ Редагувати ]
Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot. Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні.
Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.
"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи", - додав міністр оборони.
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