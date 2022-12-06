Естонія не зможе прийняти нову хвилю українських біженців - прем'єр-міністр [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Естонія не в змозі допомагати українським біженцям на тому ж рівні, як раніше, оскільки в країні більше немає житла та роботи. Про це повідомляє err.ee.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, судячи з останніх подій в Україні, скоро передбачається наступна хвиля біженців. Вона повідомила про розмову з Фінляндією про неможливість і надалі допомагати біженцям, і "фіни сказали, що вони можуть приймати більше біженців".
Каллас додала, що Естонія направила допомогу Україні для відновлення енергетичної інфраструктури та створення умов, за яких людям не треба було б їхати з країни.
Прем'єр-міністр зазначила, що пишається естонцями, які допомагають українцям.
"Звичайно, що все має межі, і якщо ми просто більше не в змозі приймати людей, тому що в нас тут немає більше житла і роботи, є інші, які можуть зробити більше", - сказала вона.
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