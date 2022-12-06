У Запоріжжі чути звуки вибухів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Запоріжжі сьогодні увечері, 6 грудня, пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Запоріжжя.Інфо.
Моніторингові повідомляють, що в обласному центрі відпрацювали українські сили ППО щодо неназваних повітряних цілей. Повідомляється як мінімум про два гучні вибухи.
За попередньою інформацією, протиповітряна оборона "відпрацювала" успішно. Більше подробиць буде повідомлено пізніше.
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