Мер Львова разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою вручили Папі Римському дерев’яний хрест, як символ перемоги добра і правди, на якому закарбований уламок російської ракети.

"Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм", – сказав Андрій Садовий.

Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну.

Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

"Також поговорили про наслідки російської агресії та проєкт UNBROKEN Ukraine. Ми запустили його у Львові, щоб лікувати, протезувати та реабілітувати українців, які постраждали від війни", – додав Садовий.