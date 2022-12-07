Андрій Садовий подарував Папі Римському хрест із уламком російської ракети (фото) [ Редагувати ]
Мер Львова разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою вручили Папі Римському дерев’яний хрест, як символ перемоги добра і правди, на якому закарбований уламок російської ракети.
"Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм", – сказав Андрій Садовий.
Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну.
Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.
"Також поговорили про наслідки російської агресії та проєкт UNBROKEN Ukraine. Ми запустили його у Львові, щоб лікувати, протезувати та реабілітувати українців, які постраждали від війни", – додав Садовий.
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