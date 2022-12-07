Слова президента рф володимира путіна, що окупація частини територій України є "вагомим" результатом, означають лише бажання вести загарбницьку війну.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

путін сьогодні заявив, що у рф з'явились "нові території" і це є "значущим" результатом для його країни.

"Чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем рф. Петро I ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - заявив путін.

Подоляк вже відреагував на ці цинічні заяви російського диктатора та пояснив, що росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу. Хтось іще хоче "врегулювання"?", - додав Подоляк.

Маски скинуто. Забудьте про «провокації НАТО», «денацифікацію» та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче «врегулювання»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 7, 2022

Нагадаємо, що російський президент володимир путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.