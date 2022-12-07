Німеччина передає Україні нову партію зброї [ Редагувати ]
Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нього увійдуть бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Німеччина надасть Україні наступну зброю:
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 20 бронетранспортерів Dingo;
- 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;
- 80 пікапів;
- 90 засобів протидії дронам;
- 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.
У німецькому уряді підкреслили, що зміркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.
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