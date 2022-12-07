Сили ЗСУ знищили вантажівку окупантів з боєприпасами [ Редагувати ]
Українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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Польовий склад БК росіян злітає у повітря.
На відео можна побачити, що ворожий автомобіль потрапляє під обстріл українських сил оборони. В результаті влучних попадань він вибухає. Залишки боєприпасів розлітаються на десятки метрів.
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