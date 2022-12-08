За наявною інформацією, у тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю із раніше ув'язнених. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У результаті проведення розшукових дій троє втікачів знищені. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялися.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області для поповнення поточних втрат росіяни планують мобілізувати місцевих жителів.

У Мелітополі зафіксовано видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом.