Кількість загиблих у Курахово, на Донеччині, зросла до 10-ти. Росіяни напередодні завдали по місту масованого удару. Під вогнем опинилися ринок, заправка, автостанція, житловий будинок, елеватор. З десяток людей поранені.

Донеччина - наразі основний плацдарм бойових дій. Найзапекліші бої точаться в районі Бахмута. Про ситуацію на східному фронті докладніше - в огляді.

Це - зі Старобільська. Окупанти жаліються своїм пропагандистам на приліт в місцевий елеватор. Звідти загарбники вже півроку сотнями тон вивозили українське зерно.

Окупанти щосили будують оборону. Фото бетонних трикутників так званої "лінії вагнера" викладають у соцмережах. Та цим важко стримати наших бійців.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

ЗСУ поступово просуваються в напрямку Сватового. І це не кінцевий пункт нашого прибуття - ми підемо далі, поки виженемо орків за кордон. Командування рашистської армії зібрали на Луганщині неймовірну кількість солдатів, вони добре підготувалися. Замінували все навколо. Поробили "нори", з яких ЗСУ треба "викурювати"рашистів - такий собі "міні-луганський В'єтнам".

Звільнені населені пункти ворог знову і знову рівняє із землею.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області.

На Донеччині орки теж лютують. Напередодні російські терористи вгатили ракетами по центру Курахового. Під вогнем ворога опинилися автостанція, ринок, заправка та житлові будинки. Щонайменше восьмеро загиблих.

Особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб та доставлено до лікарні міста Курахового.

Слідчі дії тривають. Поліцейські документують наслідки трагедії.

Артем Щусь, керівник відділу поліції № 2 Покровського районного управління поліції:

Обстріл вівся приблизно 30 хвилин. Було по місту нанесено близька десяти ударів.

Масштабного ворожого удару напередодні зазнав й Краматорськ. Три ракети влучили у місцеву школу. Тут був облаштований пункт незламності.

Такой грохот пошел, знаете, три взрыва. Только сели пообедать… Какая чистота у нас была, какой коллектив….А представьте, тут были еще люди…. Завхоз работал, директор был. Как они это все пережили, я даже не знаю.

- Дома дрожали все. Я тут рядом живу. Дома дрожали, и окна дрожали. Все было… Твари они, твари. Школа. Кому нужна та школа? Я не знаю. Это нелюди. Кацапье.

На Бахмутському напрямку ситуація важка. Ворог і вдень, і вночі намагається наступати. Не шкодуючи ані живої сили, ані боєприпасів.

Ситуація наразі в місті - чуєте самі….стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої. Але позиції тримаються. Наші козаки відбивають всі атаки піхотні.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону.

Тим часом правоохоронці продовжують документувати наслідки звірств рашистів. Насамперед - на деокупованих територіях.

Люди розповідають, ворожі ординці, поки хазяйнували - цупили все, що могли винести.

Приезжали военные, ну с днр. Грузили машинки стиральные, холодильники, новые. Забирали с дач… Телевизоры…. Подошел я за гуманитаркой в Яцкое возле сельсовета. Военные с днр подошли, заставили меня повесить флаг днра. И сказали: Либо ты вешаешь, ты самый молодой здесь. Либо мы застрелим семью..

Те, що творили тут рашисти, місцеві, кажуть, не забудуть до скону.

Первые зашли якуты, буряты, и насиловали, и били нас… пару пацанов расстреляли. Потом начали мародерничать.

Частину майна людей правоохоронцям вдалося розшукати.

Володимир Гладкоскок, поліцейський офіцер громади Краматорського районного управління поліції:

Дуже багато речей було викрадено. Наразі ми вже знайшли чотири місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку. Встановлюємо власників викрадених речей.

Тим, хто вирішив зимувати на деокупованих територіях - правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу. Також триває й евакуація до більш безпечних регіонів України.